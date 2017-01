La Bella e la Bestia/ Vincent Cassel e Léa Seydoux nel film in onda su Canale 5: il regista Christophe Gans

LA BELLA E LA BESTIA, VINCENT CASSEL NEL FILM IN ONDA SU CANALE 5: IL REGISTA CHRISTOPHE GANS (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Christophe Gans è il regista del film che andrà in onda stasera, 24 gennaio 2017, su Canale 5 La bella e la bestia. Nato ad Antibes l'11 marzo del 1960 è uno dei capisaldi della Nouvelle Vague horror francese insieme a Pascal Laugier e Alexandre Aja. Questi ha esordito nel 1981 con il cortometraggio Silver Slime. La vera fama arriva nel 1993 con Necronomicon. Dopo due film di minore importanza girati nel 1995, WhiteGold e Crying Freeman, il regista dirige il famosissimo e di successo Il patto dei lupi. Nel 2006 fa scalpore il suo adattamento da un classico dei videogames survival ''Silent Hill'. Il film è davvero molto apprezzato dal pubblico e per questo diventa famoso questo regista francese che poi decide di voltare completamente pagina, lasciando l'horror per un film un po' diverso come La bella e la bestia.

LA BELLA E LA BESTIA, VINCENT CASSEL NEL FILM IN ONDA SU CANALE 5: IL CAST (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Questa sera, 24 gennaio 2017, va in onda La bella e la Bestia, in prima serata su Canale 5. Il film è un adattamento francese del 2014, diretto da Christophe Gans. Il film è una produzione interamente europea ed è l'ennesimo remake del racconto popolare europeo reso celebre grazie al cartone animato della Disney. La pellicola è di genere fantastico ed è stata sceneggiata dallo stesso regista insieme a Sandra Vo-Anh, che ha reso disponibile anche il formato 3D. Gli effetti speciali, ricchissimi, sono di Till Hertrich e Monty Ploch, le musiche di Pierre Adenot e i costumi di Pierre-Yves Gayraud. Protagonisti principali due grandissimi attori: Vincent Cassel, ex marito di Monica Bellucci e interprete di film di successo come Il cignio nero e Ocean’s twelve, è la bestia mentre Léa Seydoux (Midnight in Paris e Grand Budapest Hotel) è Belle, accanto a loro André Dussollier, Eduardo Noriega, Myriam Charleins, Sara Giraudeau, Jonathan Demurger e Yvonne Catterfeld.

LA BELLA E LA BESTIA, VINCENT CASSEL NEL FILM IN ONDA SU CANALE 5: LA TRAMA (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Belle vive insieme alla sua famiglia tra gli agi e gli sfarzi di Parigi, grazie al fiorente commercio del padre, Monsieur de Beauffremont. L'uomo però perde un prezioso carico di merci e nel giro di poco tempo si ritrova indigente. Per evitare lo scandalo si trasferisce in campagna in una casa più modesta. Con il passare del tempo il mercante trova l'occasione di riscatto ma deve mettersi subito in viaggio e le certezze di riuscita sono scarse. Le figlie maggiori accecate dal facile denaro chiedono al padre regali costosi, mentre la più piccola, Belle, che si è fatta carico di tutte le faccende di casa non vuole nulla se non una semplice rosa. L'uomo attraversa un'oscura foresta e si ritrova in un castello diroccato, che però sembra essere popolato da strane creature e da una presenza inquietante. L'armatore trova il suo tesoro ma mentre sta andando via, ricorda della promessa fatta a Belle e si ferma nel giardino del castello. Tra rovine e cumuli di neve, l'uomo trova una bella rosa rossa e la coglie. Il padrone del castello, soprannominato la Bestia, si arrabbia per la cupidigia dell'uomo, che non si è accontentato solo del tesoro e gli offre uno scambio per avere salva la vita. Entro pochi giorni al castello dovrà arrivare la destinataria della rosa, altrimenti l'uomo morirà. Monsieur de Beauffremont è inconsolabile e racconta alla famiglia la sua sventura. Nessuno vuole che Belle si sacrifichi ma la ragazza con l'inganno si fa portare dal cavallo del padre dalla Bestia. Il mostro, colpito dal coraggio della giovane, decide di tenerla con sé. Belle accetta le condizioni e ogni giorno visita un'ala diversa dell'antica dimora e scopre così la storia del suo proprietario. L'uomo era amato dal suo popolo e a sua volta amava la sua principessa. Nonostante avesse tutto, il principe era anche superficiale e incostante e si vantava di essere un grande cacciatore. La sua missione era quella di uccidere un leggendario daino, che in realtà era la donna amata. Belle, ogni mattino trova vicino al suo letto un suntuoso abito e ogni sera deve indossarlo per cenare con il padrone di casa. Una sera però inavvertitamente vede il riflesso del suo volto in un calice e fugge via spaventata. Mentre scappa, la ragazza finisce su una lastra di ghiaccio e solo l'intervento della Bestia, la salva. Da questo momento in poi tra i due nasce una sorta di reciproca amicizia e complici del loro avvicinamento sono anche i Tadum, delle strane creature magiche. Ora tocca alla ragazza sconfiggere la maledizione che ha colpito il principe per aver ucciso il daino. Nel villaggio, nel frattempo, il padre di Belle si ammala e quando la giovane va a fargli visita il perfido Perducas decide di attaccare il castello. Belle decide di combattere per la persona che ha capito di amare e torna dalla Bestia annullando la maledizione. Nel finale il principe e Belle vivono felici in una piccola casa circondati da un immenso giardino fiorito.

