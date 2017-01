LE REGOLE DEL DELITTO PERFETTO 3 / Anticipazioni puntata 24 gennaio 2017: l'amara verità. Chi è morto? (midseason finale)

LE REGOLE DEL DELITTO PERFETTO 3, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Nella seconda serata di oggi, martedì 24 gennaio 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio de Le regole del delitto perfetto 3, in prima Tv assoluta. Sarà il nono, dal titolo "Chi è morto?". Prima di scoprire la anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: durante una visita, Annalise (Viola Davis) chiede a Bonnie (Liza Weil) se è lei la talpa della Polizia e l'assistente le promette che scoprirà chi è stato. Una settimana prima, Bonnie riferisce ad Annalise del ritorno di Frank (Charlie Weber), mentre quest'ultimo chiede spiegazioni a Laurel (Karla Souza) sui suoi sentimenti per Wes (Alfred Enoch). L'ex fidanzata gli chiede tuttavia di andarsene, ma Frank le rivela di temere che rimanendo da solo potrà fare qualcosa di brutto. Poco dopo, Annalise riferisce a Laurel di impedire a Frank di andare alla villa, altrimenti gli sparerà. Intanto, Wes riceve il suo primo mandato di comparizione per il processo contro Charles, ma Annalise teme che inizino ad indagare su di lui. L'unica alternativa che rimane è trovare l'alibi dell'imputato e smontarlo, ma è possibile solo con l'aiuto di Frank. Bonnie chiama a raccolta i Five, ma solo Asher (Matt McGorry) accetta di aiutare Wes, mentre Laurel e Connor (Jack Falahee) decidono di non correre alcun rischio. Intanto, Frank segue l'avvocato di Charles e si imbatte nella donna che in passato ha provocato l'incidente ad Annalise. Poco dopo, la Hargrove (Lauren Luna Vélez) chiede l'aiuto dell'avvocato perché l'ex marito vuole portarle via tutto e l'ha minacciata di rendere pubblico ciò che ha fatto. Intanto, Wes recupera le sue cartelle cliniche in modo da richiedere di affrontare una perizia psichiatrica prima di testimoniare. Il legale del ragazzo sa che Annalise è coinvolta e le assicura che la denuncerà se oserà interferire ancora. L'avvocato chiede quindi a Bonnie di fermare Frank prima che faccia del male a Lisa Cameron (Emily Swallow), altrimenti denuncerà tutti lei stessa. Asher invece spinge Michaela (Aja Naomi King) a parlare con la madre, a cui non ha risposto per diverse volte. Quella sera, Frank entra in casa della donna, pronto a far del male alla figlia per vendicarsi di ciò che ha fatto ad Annalise, ma l'avvocato gli impone di fermarsi. Dopo aver osservato a lungo le foto della bambina, Annalise decide che è arrivato il momento di bere, mentre Bonnie convince l'ex assistente a ritornare indietro e fare il suo lavoro, ma viene fermata dall'arrivo dell'avvocato. Annalise fa pervenire in seguito un prepagato a Charles e chiede a Laurel di richiedere l'intervento di Nate (Billy Brown) per salvare Wes. Durante il processo, l'accusa dimostra che la Cameron ha chiamato Charles in prigione ed insinua che sia stata pagata dai Mahoney per mentire alla sbarra, facendo risultare Wes credibile. Mentre Connor (Jack Falahee) realizza che Oliver (Conrad Ricamora) pensa che sia stato "rotto" da Annalise ed Asher risponde alla chiamata della madre di Michaela, l'avvocato incontra finalmente Frank. e lo accusa apertamente di aver ucciso suo figlio. Disperato, l'ex assistente si punta una pistola sotto al mento, pronto a spararsi, ma Annalise non lo ferma. Sette giorni dopo, Connor si trova a letto con Thomas, mentre gli amici credono che possa essergli successo il peggio.

LE REGOLE DEL DELITTO PERFETTO 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 24 GENNAIO 2017, EPISODIO 9 "CHI E' MORTO?" - Nel midseason finale de Le Regole del Delitto Perfetto 3, tutti i fan otterranno finalmente la risposta all'annosa domanda: chi è morto? Sarà questo il titolo della puntata più tragica che abbiamo affrontato finora. Abbiamo vissuto questi nove episodi con il cardiopalma, alla ricerca del più piccolo indizio che potesse rivelarci questo terribile segreto. Complice anche una dichiarazione di Peter Nowalk, che ci aveva garantito durante la presentazione della terza stagione della serie Tv, che avremmo potuto capire tutto nel corso della narrazione. Ebbene questa sera scopriremo che non è così: il tutto avviene grazie a piccole frazioni di secondi, in cui scopriremo che prima dell'incendio, nella villa non c'era ovviamente solo Laurel. Un piccolo dubbio, atroce, lo ha fornito proprio lei nel precedente episodi, quando ha chiesto con insistenza notizie riguardo ad uno dei K-Five. Quando Nate, presente a sua volta nella villa, controllerà il corpo del ragazzo in obitorio, scoprirà che era già morto prima che le fiamme lo avvolgessero.

