La Tresenda Agriturismo Mountain Farm / Protagonista nel programma su sky Alessandro Borghese, 4 Ristoranti di puntata oggi, 24 gennaio 2017

LA TRASENDA AGRITURISMO MOUNTAIN FARM PROTAGONISTA NELLA PUNTATA 24 GENNAIO ALESSANDRO BORGHESE, 4 RISTORANTI - La Tresenda Agriturismo Mountain Farm di Livigno è un'azienda agricola di ricca tradizione: con un albergo, una fattoria e un ristorante, la farm propone cena, passeggiate a cavallo, percorsi naturalistici, sauna e shopping di prodotti alimenti bio in un'unica vacanza. Merito della famiglia Tresenda che da diverse generazioni cura cibo, animali, sostenibilità e ambiente. L'hotel è arredato come un classico chalet di montagna ed è fornito di ogni genere di comfort. Nel ristorante della Tresenda Agriturismo Mountain Farm tutte le portate sono preparate con alimenti a chilometri zero come la bresaola, lo slinzega, il salame, lo speck, la coppa e i gustosi formaggi della Malga. A chilometro zero anche la prima colazione con il latte appena munto da cui si ricava yogurt, gelato, burro e la saron, bibida derivata da siero di latte vaccino.

