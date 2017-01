MASTERCHEF ITALIA 6/ Ed. 2017, anticipazioni e news: Mariangela la prossima eliminata? (Oggi, 24 gennaio)

MASTERCHEF ITALIA 6, ED. 2017 ANTICIPAZIONI E NEWS: MARIANGELA LA PROSSIMA ELIMINATA? - Giovedì 26 gennaio, in prima serata su Sky Uno, andrà in onda una nuova puntata di Masterchef Italia 6 che continua ad entusiasmare il pubblico nonostante una formula collaudata da anni. La forza del talent show resta la presenza dei giudici Carlo Cracco, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. Oltre alla giuria, però, è innegabile che il successo del talent dipenda molto anche dai concorrenti. Come accade in ogni edizione, anche la sesta di Masterchef Italia ha la sua pecora nera. Quest’anno si tratta di Mariangela che, non solo è finita nel mirino del pubblico che sogna la sua eliminazione ma anche dei compagni. A puntare il dito contro l’aspirante masterchef sono stati Marco Vandoni e Marco Moreschi che, ai microfoni del sito Dituttounpop.it hanno dichiarato: “È insopportabile, diciamo che non si è resa particolarmente simpatica al gruppo e non ha fatto nulla per cercare di cambiare la situazione ed entrare nelle simpatie… si è isolata”. Mariangela, dunque, non piace a nessuno: sarà lei la prossima eliminata di Masterchef Italia 6?

