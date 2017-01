Michelle Hunziker / I suoi 40 anni: le foto in slip all'inizio della carriera e il segreto mai svelato sul suo fisico (oggi, 24 gennaio 2017)

MICHELLE HUNZIKER, I SUOI 40 ANNI: L'INIZIO COME MODELLA GRAZIE AGLI SLIP ROBERTA (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Michelle Hunziker compie 40 anni ma ha la stessa bellezza e solarità di quando ne aveva 20. In occasione del suo compleanno ha rilasciato un'intervista esclusiva al settimanale Chi dove ha raccontato tutta la sua vita, dall'inizio della sua carriera, quando è arrivata a Milano con una valigia piena di sogni e 200mila lire in tasca, fino alla nascita di sua figlia Aurora e il matrimonio con Tomaso Trussardi. Michelle Hunziker ha raccontato anche un retroscena segreto sulla sua carriera che nessuno fino a ora ha mai conosciuto: "La forza e il coraggio sono le costanti della mia vita. Ricordo quando ho mollato il liceo e sono venuta a Milano per fare la modella. Avevo 17 anni e 200 mila lire in tasca, giravo per i casting con la cartina della città in mano. Non ero la classica modella, lo stecco da passerella. Avevo i polpacci grossi, plasmati dalle gite in mountain bike. Non funzionavo, nessuno mi voleva. Stavo per mollare tutto e tornare a Bologna, quando è squillato il telefono. Mi avevano chiamato per il casting della pubblicità degli slip Roberta. Mi prendono e io accetto perché con il cachet avrei potuto pagare cinque mesi di affitto e prolungare la mia permanenza a Milano. Da lì è iniziato tutto", ha raccontato Michelle Hunziker nell'intervista a Chi.

MICHELLE HUNZIKER, LA VITA CON TOMASO TRUSSARDI: PRIMA O POI UN ALTRO FIGLIO? (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - La carriera come modella, presentatrice e attrice: da quando aveva diciassette anni ne ha fatta di strada Michelle Hunziker. Il matrimonio con Eros Ramazzotti, la nascita della figlia Aurora, il divorzio dal cantante. Adesso Michelle è felice accanto a Tomaso Trussardi e, come dice a Chi, per lei non c'è uomo migliore con cui passare la vita: "Lui è il mio angelo, il mio uomo, lui è sempre. Tomaso è l'uomo con cui voglio camminare fino alla fine dei miei giorni, con cui voglio allargare la famiglia, questo è il mio progetto. Io ci credo. E questo è il percorso della mia felicità. Ho voglia di fare meglio di prima. Magari faccio un altro figlio. E poi i quaranta di oggi sono i nuovi trenta", dice Michelle. I due si sono comprati un terreno su cui costruire la casa dei loro sogni e chissà che una volta costruito l'edificio non decidano davvero di allargare la famiglia con un neonato. D'altronde lei adora i bambini, e si vede soprattutto dal rapporto bellissimo che ha con sua figlia Aurora, pilastro principale della sua esistenza: "Siamo cresciute insieme. Lei c'era quando avevo paura, lei era il mio coraggio quando io non sapevo come sarebbe andata a finire. Dovevo fare bene per lei. Senza Aurora avrei potuto perdermi anche di più di quanto per un periodo non mi sia persa. Ho fatto degli sbagli, ho capito i miei errori, ma in realtà non mi pento di nulla. Se non avessi commesso quegli sbagli, oggi non avrei capito come gira la vita", ha detto Michelle Hunziker sempre nell'intervista a Chi. E chissà che prima o poi non decida di darle un fratellino.

