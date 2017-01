Missione 3D Game Over / Su Paramount Channel il film con Sylvester Stallone e Robert Vito (oggi, 24 gennaio 2017)

MISSIONE 3D GAME OVER, IL FILM IN ONDA SU PARAMOUNT CHANNEL OGGI, 24 GENNAIO 2017: IL CAST - Missione 3D Game Over, il film in onda su Paramount Channel oggi, martedì 24 gennaio 2017 alle ore 21:00. Una pellicola uscita nel 2003 che segna il terzo film della saga di Spy Kids. La pellicola appartiene al genere avventuroso ed è stata diretta e sceneggiata da Robert Rodriguez mentre nel cast figurano molti attori noti accanto a giovani promesse dello spettacolo tra cui Sylvester Stallone, Robert Vito, Daryl Sabara, Alexa Vega, Salma Hayek, Antonio Banderas, George Clooney, Carla Gugino ed Emily Osment. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

MISSIONE 3D GAME OVER, IL FILM IN ONDA SU PARAMOUNT CHANNEL OGGI, 24 GENNAIO 2017: LA TRAMA - La storia segue agli eventi avvenuti nei primi capitoli della saga e vede come protagonisti i giovani Juni e Carmen Cortez. Juni, dopo aver lasciato il suo lavoro di piccola spia, viene ricontattato dalla sua ex agenzia perché la sorella maggiore è scomparsa. Carmen era sulle tracce di un pericoloso individuo soprannominato il Giocattolaio. L'uomo è stato imprigionato nello spazio virtuale dell'OSS ma è riuscito a creare un gioco, chiamato Game Over attraverso il quale può tentare la fuga. Numerosi agenti hanno tentato di sconfiggere il criminale ma sono stati battuti nel livello numero cinque del gioco. Il ragazzo accetta la missione ed entra nel cyberspazio per salvare la sorella. Nel mondo 3D la piccola spia conosce dei personaggi che lo aiutano lungo il percorso, Francesco, Arnold e Rez. Il ragazzo, per trovare il Giocattolaio, contatta anche il nonno, che nel mondo tridimensionale può tornare a camminare. L'anziana spia è stato tra i primi a rintracciare il pericoloso criminale. Per passare da un livello a un altro ad arrivare a sfidare il Giocattolaio, Juni deve affrontare diverse sfide e oltre al nonno come compagna di squadra arriva anche una ragazza di nome Demetra. La nuova giocatrice si dimostra capace e affidabile e aiuta in più di un'occasione Juni. A un certo punto scambia il suo posto con la giovane spia per morire e permettergli così di passare di livello. Arrivato al livello quattro del videogioco Juni ritrova Carmen e i due ragazzi e il resto della squadra devono affrontare un vulcano pieno di lava. Inaspettatamente rientra in gioco anche Demetra, che però viene smascherata da Carmen come un diversivo creato dallo stesso Giocattolaio per farli perdere. I ragazzi riescono a uscire dal gioco ma nel farlo portano con sé anche il Giocattolaio che è riuscito a far uscire dal gioco i suoi robot che ora minacciano di distruggere la città. Come ultima speranza per salvare la città, i due fratelli chiamano a raccolta i loro genitori, Gregorio e Ingrid ma anche la nonna e gli zii Machete e Felix. Con l'aiuto di tutti quelli che hanno salvato nelle loro precedenti missioni, riescono a sconfiggere tutti i robot. Lo scontro finale si disputa tra nonno Valentin e il Giocattolaio, che rivela di chiamarsi Sebastian. L'uomo era un amico di Valentin ed è stato per un suo errore che l'anziano è stato ferito alle gambe. Il loro confronto però si risolve in maniera inaspettata e i due dopo essersi chiariti si riconciliano. Il Giocattolaio Sebastian fa ammenda per i suoi errori e viene reintegrato come spia, andando a lavorare al fianco dei Cortez.

© Riproduzione Riservata.