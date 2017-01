NANCY BRILLI / "Mi hanno augurato di fare un incidente d'auto..." (oggi, 24 gennaio 2017)

NANCY BRILLI NEWS, "MI HANNO AUGURATO DI FARE UN INCIDENTE D'AUTO..." (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Grande amarezza per Nancy Brilli, l'attrice romana che qualche ora fa ha sfogato su Instagram un momento di debolezza. Qualche ora fa la 52enne ha infatti pubblicato sulla nota piattaforma una foto (visibile cliccando qui) che la ritrae con uno sguardo assorto, a margine della quale ha commentato:"Malinconia,dolcezza...certi da me si aspettano solo allegria e grande energia, ma non sono tutta lì. #solocosebelle #martedi #mattina #buongiorno #cinema #teatro #television". Ma a cosa era legato lo stato d'animo di Nancy? A spiegarlo è stata poco fa la stessa attrice, pubblicando su Instagram la foto di una macchina incidentata. Subito i fan della Brilli si sono allarmati, a maggior ragione dopo che Nancy aveva scritto:"Ci sono gli odiatori seriali che si sentono rappresentati da insulti, frasi denigratorie...qualcuno ti augura anche il male. Mi domando cosa gli sia successo per essere così arrabbiati. E comunque un brindisi per loro: 100 anni di felicità, magari lontani da noi. #solocosebelle". Ai fan che vedendo la foto (che potete vedere qui) si erano preoccupati per le sue condizioni e le hanno chiesto del perché di quello scatto, Nancy ha risposto personalmente:"L'ho messa io al posto di quella di un incidente mortale che mi è stata mandata, assieme a: rifatta, impara l'italiano, snob, ecc". Insomma, Nancy Brilli è stata aggredita da uno dei tanti haters che affolla il web: quando si riuscirà a porre fine a quella che sul web è ormai diventata una prassi?

