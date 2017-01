OROSCOPO PAOLO FOX 2017 / Previsioni di oggi 24 Gennaio 2017 su LatteMiele: Pesci, Toro, Gemelli, Leone, Ariete, Capricorno

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI DI OGGI 24 GENNAIO 2017 SU LATTEMIELE - Come ogni giorno torna l'appuntamento consueto dell'oroscopo di Paolo Fox anche per oggi, martedì 24 gennaio 2017, sull'emittente radiofonica LatteMiele durante la trasmissione Latte e Stelle. L'Ariete vive un periodo di cambiamenti che però non sono sempre positivi e anzi porteranno anche a qualche piccolo diverbio. Il Toro potrebbe mettersi in cerca di un equilibrio che ormai da tempo non riesce a trovarsi. Per i Gemelli rispetto allo scorso anno si torna a sorridere anche in amore anche se non ci si sente felici e appagati come un tempo. Il Cancro vuole velocizzare i tempi per trovare nuove soluzioni e nuovi sorrisi. La Vergine vive giorni di confusione e di grande difficoltà nel trovare il giusto assetto fisico e anche nel lavoro. Per la Bilancia c'è Giove nel segno e sicuramente gli obiettivi sono tutti definiti. Non bisogna però perdere tempo dietro a cose che non portano a dei risultati.



TUTTI I SEGNI - Ecco l'analisi nel dettaglio segno per segno: Ariete: In questo periodo è in corso una fase di grandi cambiamenti e grandi arrabbiature: sarebbe bene cercare di incanalare il proprio nervosismo in qualcosa di costruttivo. Alcuni rapporti potrebbero rivelarsi caotici e privi di certezze, specialmente se si ha a che fare con uno Scorpione o un Capricorno. Toro: Qualcuno potrebbe affannarsi nella ricerca di un equilibrio che non riesce a trovare, specialmente sotto il profilo economico: è necessario non eccedere nelle spese. Qualcuno dovrà fare chiarezza all'interno del proprio cuore: chi ha accanto la persona giusta potrebbe decidere per qualche evoluzione importante, altrimenti sarà necessario osservare se i propri sentimenti vengono ricambiati. Gemelli: Amore in recupero rispetto al mese di dicembre, ma continua a persistere qualche rischio, specialmente per i rapporti eccessivamente idealizzati. Cancro: Forte necessità di accelerare i tempi in vista di tre mesi di revisione. Nei prossimi mesi la staticità di questa situazione verrà messa in dubbio, portando qualcuno a svariati cambiamenti. Febbraio si preannuncia come un mese positivo per i sentimenti: ciò che non verrà definito entro questo mese potrebbe subire una battuta d'arresto. Leone: Dopo un gennaio particolarmente sottotono, arrivano mesi importanti. Chi ha avuto qualche disagio nell'ambito lavorativo dal prossimo mese sarà vendicato. Persiste un po' di stanchezza e noia. Riguardo l'amore sembrano esserci buone occasioni in arrivo. Vergine: Persiste un clima confuso. Qualcuno potrebbe trovarsi a subire qualche cambiamento un po' destabilizzante. E' consigliabile chiarire le situazioni amorose in sospeso prima di domenica. Bilancia: Un benevolo Giove nel segno dona fortuna ai cambiamenti in arrivo. Nonostante gli obbiettivi chiari e definiti, potrebbe esserci la necessità di lottare per riuscire ad ottenere i risultati desiderati. In amore è necessaria una scelta tra passato e presente. Scorpione: Giornata di grande energia. Gli amori recuperati a Gennaio portano una ventata di passione nuova. Fertilità in ogni ambito. Sagittario: Giornata un po' instabile dal punto di vista fisico, ma sono in arrivo momenti di grande energia. Chi è in attesa di una risposta potrebbe finalmente riceverla da Febbraio. Venerdì e sabato giornate migliori. Buone possibilità di innamorarsi. Capricorno: La situazione sembra ancora vincolata ad un periodo di tensione che pervade i primi mesi dell'anno. Potrebbero esserci state alcune preoccupazioni che hanno portato qualche ansia per il futuro. Mercoledì e Giovedì giornate nervose all'interno di una settimana particolarmente tesa. E' consigliabile evitare pericoli e complicazioni. Acquario: Buon recupero psicofisico. Giornata ottimale per creare qualcosa di bello. Attenzione ai soldi nella giornata di sabato. Un Toro o un Leone potrebbero essere particolarmente ostili. Pesci: Nonostante qualche acciacco fisico causato da una Luna dissonante, il periodo si dimostra piuttosto importante. Entro febbraio qualcuno potrebbe ottenere qualche buon successo nel lavoro: Mercoledì e Giovedì giornate particolarmente utili. Oggi potrebbe esserci un po' di stanchezza al mattino, seguita da qualche nervosismo verso sera. Un Saturno dissonante porta a desiderare attorno persone stabili, rifuggendo i rapporti ambigui. Desiderio di conferme emotive e sentimentali. Dal punto di vista lavorativo e legale, si prefigura l'arrivo di qualche interessante novità che richiederà impegno.

