OSCAR 2017 / Pronostici nomination "miglior film": La la land favorito e Arrival grande sorpresa

PRONOSTICI OSCAR 2017, I FAVORITI PER LA STATUETTA: LA LA LAND E MANCHESTER BY SEA (OGGI, 23 GENNAIO) - Il 26 febbraio ci sarà la grande notte degli Oscar 2017 e come ogni anno l'attenzione verso gli ambiti premi si fa altissima a ridosso dell'evento. Oggi vogliamo darvi qualche news in merito a quelli che sembrano essere i titoli favoriti per portarsi a casa la statuetta più famosa del cinema. Tra i titoli più accreditati c'è, sicuramente, il film La la land che esce nei titoli italiani il 26 gennaio e che promette di appassionare tantissimo gli spettatori delle sale. La pellicola ha fatto incetta di premi ai BAFTA e al festival di Venezia ed è sicuramente uno dei super favoriti per il premio Oscar come miglior film e anche per altre categorie. Oltre a La la land, anche Manchester by sea sembra essere uno dei titoli più accreditati per la vittoria. La pellicola, che vede nel cast l'ex Jen di Dawson's Creek Michelle Williams è stato applauditissimo sia al Sundance Festival che al Festival del Cinema di Roma.

PRONOTICI OSCAR 2017, ARRIVAL POTREBBE STRAPPARE LA STATUETTA A LA LA LAND (OGGI 23, GENNAIO) Una delle grandi sorprese per gli Oscar 2017 potrebbe essere il film di Davide Villeneuve Arrival, con Amy Adams. Il film racconta di un'invasione aliena ed è uno dei più apprezzati della critica e dal pubblico di queste ultime settimane (in Italia è uscito il 19 gennaio). L'opera di Villeneuve rappresenta una vera e propria sorpresa che potrebbe intaccare la quasi certa statuetta di La la land. Il film è basato sul racconto di Ted Chiang e racconta di una sorta di invasione aliena del nostro Pianeta. Il racconto, reso in modo magistrale dal regista, unito a dei protagonisti azzeccati lo fa essere il rivale prediletto contro il musical più amato degli ultimi anni. Ma, Arrival non è l'unica rivelazione in grado di poter spiazzare tutti. Anche Moonlight di Barry Jenkins sembra acquistare sempre maggiore importanza nel panorama delle opere favorite agli Oscar.

PRONOSTICI OSCAR 2017, I FILM FAVORITI (OGGI, 23 GENNAIO) Ma, si sa che quando ci sono gli Oscar di mezzo non si può dare nulla per scontato e vi vogliamo dare un'altra panoramica dei titoli favoriti per la statuetta. Potrebbe riservare una sorpresa anche Lion di Garth Davis, La battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson e che uscirù a febbraio nei cinema italiani. Una pellicola molto apprezzata e che potrebbe, di diritto, vincere questo ambito riconoscimento è Animali Notturni di Tom Ford, con protagonista Jake Gyllenhall. Sembra non esserci speranza per Silence, il controverso film di Martin Scorsese sulla religione e racconto di un grandissimo viaggio interiore. Insomma, nulla è scontato e solo il 26 febbraio potremo fare i conti con i vincitori e in vinti. E, quando si tratta di Oscar, non possiamo non pensare a come nel 2014 abbia vinto una nostra pellicola e cioè La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino.

