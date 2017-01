OSCAR 2017 / Pronostici nomination migliore attore e attrice: Ryan Gosling e Natalie Portman favoriti, Casey Affleck e Amy Adams sorprese

OSCAR 2017, PRONOSTICI NOMINATION MIGLIOR ATTORE: CASEY AFFLECK E RYAN GOSLING SFIDA ALL'ULTIMO PREMIO - Sale la febbre da Oscar la cui assegnazione si terrà il 26 febbraio. A dire la verità, quest'anno sembrano esserci dei titoli veramente favoriti per la vittoria finale e sarà uno scontro veramente all'ultimo sangue per pellicole, registi e attori. Ovviamente, sono in tantissimi a pensare che l'ambita statuetta possa andare a La la land, il film di Damien Chazelle che ha già vinto 7 Golden Globes, il premio del pubblico al Toronto International Film Festival e 11 Nominations ai Bafta. La la land potrebbe fare incetta di premi e anche il protagonista Ryan Gosling potrebbe essere uno dei favoriti alla vittoria come miglior attore protagonista. La nomination di Ryan Gosling agli Oscar potrebbe essere la seconda dopo Half Nelson. L'attore ha all'attivo numerose pellicole di successo come Blue Valentine, Crazy Stupid Love e Le idi di Marzo ma La la land rappresenta la sua vera e propria consacrazione davanti al grande pubblico e che potrebbe portarlo a vincere un posto d'onore nel firmamento delle stelle. Tuttavia, a insidiare la nomination e la vittoria di Gosling è, sicuramente, uno dei grandi protagonisti dalla Awards Season e cioè la grande stagione di premi degli ultimi mesi che anticipano gli Oscar: stiamo parlando di Casey Affleck. L'attore, fratello del più noto Ben, è protagonista di Manchester By Sea di Kenneth Lonergan e ha ottenuto numerosi premi per la sua interpretazione. Con questa pellicola, l'attore potrebbe trovarsi alla seconda nomination agli Oscar dopo quella ottenuta come miglior attore non protagonista per il film L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford.

OSCAR 2017, PRONOSTICI NOMINATION MIGLIOR ATTRICE: NATALIE PORTMAN ED EMMA STONE SI BATTONO PER LA STATUETTA - Dopo aver fatto una panoramica sui due nome maschili in grado di potersi contendere la nomination e, quindi, la successiva ipotetica vittoria agli Oscar, è la volta di capire come siamo messi sul versante femminile. Un'attrice per il 2017 ha tutte le carte in tavola per portarsi a casa il premio agognato da molte colleghe è, certamente, Natalie Portman. La donna è protagonista della pellicola Jackie di Pablo Larrain e incentrato sugli attimi immediatamente successivi alla morte del presidente John Fiztgerald Kennedy. L'interpretazione della Portman è stata così convincente da farle fare incetta di premi durante l'Awards Season. Per la Portman si tratterebbe della sua terza nomination agli Oscar dopo quella ottenuta per Closer e quella come protagonista per Il cigno nero per il quale ha vinto l’Oscar. L'altro nome femminile che ha tutte le carte in tavola è Emma Stone, protagonista di La la land e che potrebbe fare una prestigiosa doppietta insieme al suo collega Ryan Gosling. Infatti, l'attrice ha già vinto la Coppa Volpi a Venezia e il Golden Globes come migliore attrice brillante.

OSCAR 2017, AMY ADAMS, ISABELLE HUPPER E VIGGO MONTERSEN IN NOMINATION? - Oltre ai quattro nomi sopracitati, sicuramente ce ne sono altri che hanno tutte le carte in regola per poter spiazzare l'Academy e portare a casa il premio più famoso della storia. Infatti, sul versante femminile spiccano le attrici Amy Adams e Isabelle Huppert. La prima è grande protagonista di Arrival di David Villeneuve e che potrebbe trovarsi alla sua sesta nomination. La Huppert si troverebbe alla sua prima nomination agli Oscar, grazie alla sua incredibile interpretazione nel film di Paul Verhoeven, Elle, che è stata scelta come rappresentante della Francia agli Oscar. Nel versante maschile, spicca su tutti il nome di Viggo Montersen, indimenticato protagonista de Il Signore degli Anelli, il quale potrebbe essere nomoinato per aver preso parte al film Capitan Fantastic e che si troverebbe di nuovo in nomination dopo La promessa dell'assassino. Scontata potrebbe essere la nomination di Meryl Streep, protagonista indiscussa di Florence, e che da sempre è grande trionfatrice agli Oscar.

