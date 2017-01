OSPITI SANREMO 2017, ALL'ARISTON NIPOTI E FIGLIE D'ARTE: SPAZIO PER LE EREDI DI KIM BASINGER E JOHNNY DEPP? (ULTIME NOTIZIE, OGGI 24 GENNAIO) - Sarà un Sanremo 2017 ricco di ospiti internazionali per volere di Carlo Conti in persona. E proprio il conduttore toscano, vista forse l'impossibilità di arrivare ad avere sul palco nomi di primissima fascia, ha pensato bene di "ripiegare" su figlie e nipoti d'arte. Mentre il settimanale Chi da per certa la partecipazione come vallette di Anouchka Delon, Annabelle Belmondo, Dominique Garcia e Sistine Stallone, sarebbero ancora in una fase embrionale le trattative per portare all'Ariston le figlie di Kim Basinger, Johnny Depp e Nastassja Kinski. In qualità di ospiti a tutti gli effetti, invece, il direttore artistico della kermesse canora sembra volersi affidare all'italianità. Per questo motivo Conti starebbe pensando di portare sul palco dell'Ariston una bellezza nostrana come Marica Pellegrinelli, moglie di Eros Ramazzotti, nonché la freschezza di Valentina Diouf, giocatrice simbolo della nazionale italiana di volley femminile di origini senegalesi e idolo delle ragazzine.

OSPITI SANREMO 2017, ALL'ARISTON NIPOTI E FIGLIE D'ARTE: SARANNO VALLETTE BELMONDO, DELON, GARCIA, STALLONE E....(ULTIME NOTIZIE, OGGI 24 GENNAIO) - La corsa alla ricerca degli ospiti di Sanremo 2017, molti dei quali ancora top-secret, è già iniziata. Ed è toccato a Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, svelare i nomi delle 4 donne che svolgeranno il ruolo di vallette nell'edizione della kermesse musicale condotta da Carlo Conti e Maria De Filippi. Come sostiene Chi sul palco dell'Ariston vedremo Anouchka Delon (figlia di Alain), Annabelle Belmondo (nipote di Jean-Paul), Dominique Garcia (figlia di Andy) e Sistine Stallone (figlia di Sylvester). A dare qualche indizio, proprio qualche numero fa su Chi, era stato proprio Carlo Conti, che dopo essere rimasto folgorato da Anoucka Delon e Annabelle Belmondo aveva confidato:"Le vallette di Sanremo 2017 potrebbero anche essere straniere, perché no? Ci sono nipoti di grandi attori che ho scoperto essere fantastiche! Chi? Dovete scoprirlo voi, ma senza andare troppo lontano, restate in Europa". Poi la ricerca si era spostata fino ad Hollywood e all'appello si sono aggiunte Dominique Garcia e Sistine Stallone: queste vallette faranno onore alle rispettive famiglie?

© Riproduzione Riservata.