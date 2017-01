Oscar 2017, Nomination / Candidati e categorie svelati in diretta streaming su Sky Cinema Uno

NOMINATION OSCAR 2017, L'ANNUNCIO IN DIRETTA STREAMING VIDEO: I FAVORITI PER LA STATUETTA SONO... (OGGI, 24 GENNAIO) -Manca pià di un mese alla cerimonia di premiazione degli Oscar 2017 prevista per il 26 febbraio ma oggi, martedì 24 gennaio, scopriremo le nomination degli Academy Awards. Chi si contenderà i premi più ambiti del mondo del cinema? Le categorie come sappiamo sono molteplici, ma è evidente che l'interesse maggiore sia quello che ruota intorno al premio di Miglior Film dell'anno. L'Academy ogni anno si riserva di poter scegliere tra i cinque e i dieci film, che hanno conquistato maggiormente il favore dei giurati. Chi sono, dunque, i favoriti della vigilia in questa categoria? Non si può prescindere dal citare La La Land, il musical di Damien Chazelle che ha fatto incetta di premi ai Golden Globes e ai Bafta. Meritano però grande attenzione anche Manchester by the Sea di Kenneth Lonergan, Moonlight di Barry Jenkins e Lion. La strada verso casa di Garth Davis mentre sono date in rialzo le quotazioni di Arrival e Animali Notturni. Dovrebbero trovare spazio anche La battaglia di Hacksaw Ridge, Barriere, Il diritto di contare e Hell or High Water.

NOMINATION OSCAR 2017, L'OFFERTA DI SKY IN ATTESA DEL RED CARPET (OGGI, 24 GENNAIO) - Avrà luogo a Los Angeles la cerimonia di annuncio delle nomination Oscar 2017, antipasto gustosissimo in vista di quella del prossimo 26 febbraio, quando conosceremo i film e gli interpreti che si aggiudicheranno le ambite statuette. Come si può ingannare l'attesa fino ad allora? Magari affidandosi a Sky, che agli abbonati del proprio pacchetto Cinema offre un'offerta davvero unica nel panorama televisivo italiano. La piattaforma satellitare, a partire da sabato 18 febbraio, e fino al 5 marzo, dedicherà infatti un intero canale agli Academy Awards. Il 304 del telecomando, da Cinema Hits diventerà provvisoriamente Sky Cinema Oscar e sottoporrà al giudizio dei telespettatori oltre 60 titoli premiati con la statuetta: da Pearl Harbor a Titanic, da Fargo a Inside Out, passando per Il discorso del Re, A Beautiful Mind e finendo con Il Ponte delle spie e Revenant-Redivivo. Insomma, l'avvicinamento al red carpet è già iniziato...

NOMINATION OSCAR 2017, OGGI L'ANNUNCIO DEI CANDIDATI ALLA STATUETTA (OGGI, 24 GENNAIO) - Avverrà oggi, 24 gennaio 2017, l'annuncio delle nomination agli Oscar 2017 che svelerà i candidati agli Academy Awards 2017. L'evento andrà in scena a Los Angeles e verrà seguito in diretta da Sky Cinema Uno HD a partire dalle ore 14:15. Oltre al presidente dell’Academy Cheryl Boone Isaacs, saranno presenti diverse star del cinema internazionale: all'appello vi saranno tra gli altri Jennifer Hudson (miglior attrice non protagonista nel 2007 per Dreamgirls), Brie Larson (migliore attrice protagonista nel 2016 per Room), Emmanuel Lubezki (premiato con la statuetta per la migliore fotografia gli ultimi 3 anni per Gravity, Birdman e Revenant - Redivivo), Jason Reitman (4 nomination agli Oscar® per Juno e Tra le nuvole) e infine Ken Watanabe (che ottenne la nomination come migliore attore non protagonista ne L'ultimo Samurai). Ricordiamo che la diretta streaming video della Nomination Oscar 2017 sarà visibile a tutti gli abbonati del pacchetto Cinema di Sky sul canale 301 della piattaforma satellitare o attraverso Sky Go, l'applicazione che consente di guardare i programmi Sky da pc, tablet o smartphone. In alternativa si potrà seguire la cerimonia delle Nomination Oscar in diretta sui canali ufficiali della manifestazione Oscar.go e Oscars.org

