POMERIGGIO 5/ Barbara D'Urso tornerà ad occuparsi dei soccorsi all'Hotel Rigopiano? Riassunto ultima puntata

POMERIGGIO 5, QUALI SERVIZI ANDRANNO IN ONDA OGGI? (24 GENNAIO 2017) - Oggi, 24 gennaio 2017, va in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5, con la conduzione di Barbara D’Urso: è molto probabile che anche più tardi, nel corso della trasmissione, gli spettatori riceveranno aggiornamenti sui soccorsi e le operazioni che si stanno svolgendo presso l’Hotel Rigopiano, travolto da una slavina di neve qualche giorno fa. Le operazioni di salvataggio stanno proseguendo senza sosta, pur in condizioni estreme, ma purtroppo le speranze vanno via via affievolendosi. In attesa di scoprire quali collegamenti ci saranno più tardi, diamo uno sguardo a quello che è accaduto ieri.

POMERIGGIO 5, RIASSUNTO DELL’ULTIMA PUNTATA (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Nel corso della puntata di ieri, lunedì 23 gennaio sono state fornite moltissime novità in particolare su quanto avvenuto qualche giorno fa in Abruzzo, con il crollo di un albergo in seguito ad una slavina. In apertura di puntata Barbara D'Urso ha ringraziato i numerosi fan che seguono il programma e prontamente si è collegata con l'hotel Rigopiano, dove i soccorsi stanno lavorando senza sosta nella speranza di estrarre dalla macerie altre persone che risultano tuttora disperse. Un'altra inviata di Pomeriggio 5 era presente all'ospedale di Pescara, assieme agli operatori sanitari che hanno partecipato alle operazioni in questi ultimi giorni. Uno di loro ha raccontato il momento in cui è stata estratta la piccola Ludovica dalle macerie. La bambina era in evidente stato di shock e continuava a ripetere il proprio nome e cognome, visibilmente spaventata dopo alcune ore traumatiche. Fortunatamente la famiglia è stata ricongiunta per un caso incredibile del destino. Fra gli interventi in trasmissione c'è stato proprio quello della famiglia che è riuscita a salvarsi dalla valanga. Il marito si era recato in macchina per prendere delle aspirine, mentre la moglie e i due figli erano stati sommersi dalle macerie. Ora sono nuovamente insieme tutti e quattro. La sesta vittima è stata individuata, ma il corpo non è ancora stato estratto dal cumulo di neve e macerie. I soccorritori stanno aprendo nuove vie d'accesso per cercare di entrare ad ispezionare tutti i vani possibili all'interno dell'albergo, ma le operazioni sono lente e difficoltose. Infatti, spesso si trovano davanti a muri di detriti e di neve, sebbene nei giorni scorsi abbiano trovato alcuni ambienti che consentivano la sopravvivenza. Nonostante questo il tempo passa inesorabile, visto ormai sono passati cinque giorni dalla tragedia. Sono stati salvati anche i cuccioli di Nuvola e Lupo, i due pastori abruzzesi che appartengono all'amministratore delegato dell'hotel Rigopiano. I cani si sono salvati in quanto si trovavano nei pressi del vano caldaia, che era in cemento armato e dunque ha retto l'urto della valanga e non ha schiacciato i cuccioli.

