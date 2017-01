PROVACI ANCORA PROF 7 / Paolo Conticini e Veronica Pivetti finalmente insieme? Foto (Oggi, 24 gennaio 2017)

PROVACI ANCORA PROF 7, LA FOTO SUL SET DI PAOLO CONTICINI (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Immagini dal set di Provaci ancora prof 7 arrivano da Paolo Conticini. L'attore ha vestito i panni del commissario/vice questore Gaetano Berardi nelle tre stagioni della miniserie tv con Veronica Pivetti. Dopo un passato da modello, disegnatore in uno studio di arredamento e gestore di una palestra, Paolo Conticini ha lavorato numerose volte con Christian De Sica sia nel cinema che in televisione. Per la televisione è stato appunto uno dei protagonisti di Provaci ancora prof, fiction di cui si sta girando la settima stagione. E proprio l'attore ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto dal set in cui lo si vede disteso a torso nudo in una smorfia di dolore. Accanto allo scatto Paolo Conticini ha scritto: "Febbre, incidente o... altro? Non ve lo dirò MAI!!!! #provaciancoraprof7 #teamconticini #forever #love #fiction". In questo modo l'attore ha voluto creare un mistero intorno alla scena girata, anche per non svelare troppo ai telespettatori che cosa accadrà nella nuova serie della fiction. Provaci ancora prof è una serie televisiva trasmessa da Rai 1 a partire dal 2005, ispirata dai racconti di Margherita Oggero. Paolo Conticini. Protagonista è la professoressa Camilla Baudino, insegnante di Lettere interpretata da Veronica Pivetti: la prof si ritrova a "collaborare" con il commissario di polizia Gaetano Berardi nello svolgimento di delicate indagini. Il commissario di Polizia è un uomo affascinante e tra lui e Camilla c'è da sempre una palese attrazione reciproca. Nella sesta stagione di Provaci ancora prof si fidanza con lei, approfittando della crisi che la donna ha con il marito. CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO

