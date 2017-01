QUATTRO MATRIMONI E UN FUNERALE/ Su Rai Movie il film con Hugh Grant e Kristin Scott Thomas

QUATTRO MATRIMONI E UN FUNERALE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 24 GENNAIO 2017: IL CAST - Quattro matrimoni e un funerale è il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 24 gennaio 2017 alle ore 21.10. Una commedia romantica del 1994 che è stata diretta da Mike Newell: nel cast invece spiccano gli attori dal calibro di Hugh Grant, Andie MacDDowell, Kristin Scott Thomas, John Hannah e Rowan Atkinson. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

QUATTRO MATRIMONI E UN FUNERALE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 24 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Fulcro della storia sono le vicissitudini tra il serio e il faceto di un gruppo di amici inglesi e in particolare di Charles, ragazzo dall'indole timida che spesso appare impacciato e che è seriamente innamorato della bella Carrie, un'americana in cui si imbatte spesso quando partecipa alle nozze dei conoscenti. I due si vedono per la prima volta al matrimonio di Laura e Angus e finiscono a letto insieme, ma mentre per Carrie la cosa sembra non significare assolutamente nulla, per Charles scoppia il colpo di fulmine. Lui stesso e tutti coloro che fanno parte della sua combriccola riflettono nel corso della festa e giungono alla conclusione che di sicuro tutti rimarranno single. Arriva il momento della seconda cerimonia di nozze, quelle tra Lydia e Bernard, i quali avevano cominciato a far coppia nel primo matrimonio. Charles rivede Carrie che nel frattempo si è fidanzata con il facoltoso Hamish, ma incontra anche la sua ex Henrietta, ancora molto provata per la fine della loro relazione. Charles e Carrie passano ancora una volta una romantica notte insieme. I protagonisti del terzo matrimonio sono proprio Hamish e Carrie, che convolano a nozze proprio sotto lo sguardo dell'impotente Charles, ormai rassegnato ad aver perso l'amata. Il ragazzo rivede Henrietta e si sente confessare da Fiona, sua storica amica, il suo amore per lui. Il lieto evento viene però funestato da una tragedia, Gareth, amico gay di Charles, rimane infatti vittima di un infarto che gli sarà fatale. Il funerale del titolo è proprio quello di Gareth, e nel corso della cerimonia funebre il suo compagno Matthew, che è anche amico di Charles, commuove tutti dedicando al defunto una struggente poesia. Anche per Charles arriva il fatidico momento del sì, il giovane decide infatti di prendere in moglie Henrietta anche se in realtà non la ama. In un momento di sconforto si confida col fratello David, sordomuto, il quale cerca di farlo desistere dal suo intento. Prima di arrivare all'altare, però, Charles ha modo di parlare con Carrie, la quale lo mette al corrente del fatto che ha da poco chiesto il divorzio da Hamish. Nel corso della cerimonia, arrivati al punto in cui il sacerdote chiede se qualcuno sia a conoscenza di valide ragioni per non celebrare le nozze, David fa ricorso al linguaggio dei segni per dire al fratello che non può sposare una donna che non ama. Così Charles lascia Henrietta sull'altare e le confessa di amare un'altra persona. La scelta di Charles genera reazioni controverse nella cerchia dei suoi amici, che ne parlano con lui mentre si trovano a casa sua. La discussione viene interrotta dall'arrivo di Carrie, che ha così modo di conoscere da Charles quali sono i veri sentimenti che egli prova nei suoi confronti. Charles non chiede però alla donna di sposarlo, ma bensì di cominciare una vita al suo fianco senza però farsi promesse davanti all'altare. Il film si conclude mostrando in che modo le vite dei vari personaggi vanno avanti e tra questi spiccano proprio Carrie e Charles, genitori felici ma non uniti nel sacro vincolo del matrimonio.

