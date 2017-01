SANREMO 2017/ News, Zucchero super ospite italiano, polemica per il cachet di Carlo Conti (Oggi, 24 gennaio)

SANREMO 2017, NEWS: ZUCCHERO OSPITE, POLEMICA PER IL CACHET DI CARLO CONTI - Sono stati resi noti gli ospiti del Festival di Sanremo 2017. Sarà Zucchero, infatti, l’ospite d’onore della serata finale dell’11 febbraio di Sanremo 2017. Ad aprire la terza serata invece ci sarà il Piccolo Coro dell’Antoniano Mariele Ventre, diretto da Sabrina Simoni per celebrare i 60 anni dello Zecchino D’Oro. L’ospite più atteso, invece, della prima serata è Tiziano Ferro che porterà sul palco del Teatro Ariston anche Carmen Consoli con cui ha duettato nel suo ultimo singolo “Il Conforto”. Giorgia, invece, è attesa per mercoledì 8 febbraio e Mika per giovedì 9 febbraio. È stata già confermata la presenza di Maurizio Crozza a cui è stata affidata la copertina di Sanremo 2017. Nel frattempo non si placano le polemiche per il cachet di Carlo Conti che dovrebbe portare a casa circa 650mila euro. A fare chiarezza, però, è stata la Rai con un comunicato ufficiale: “sulla cifra percepita da Carlo Conti per il Festival di Sanremo, si precisa che il compenso lordo dell'artista, uno dei volti di punta dell’azienda, non è legato al singolo evento ma inserito in un contratto di esclusiva che comprende la conduzione, la direzione artistica del Festival e di Radio Rai e la realizzazione - in qualità di autore e conduttore - di altre trasmissioni”. Solo applausi, invece, per Maria De Filippi che ha annunciato che parteciperà a titolo gratuito alla kermesse musicale.

