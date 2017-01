STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Coppa Italia, Boss in Incognito, Skyfall (martedì 24 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 24 GENNAIO 2017 - La programmazione Rai fa il pieno nella prima serata di questa sera. Sono tanti gli appuntamenti in onda sulla tv pubblica per la serata di oggi: su Rai Uno andrà in onda in diretta dallo stadio San Paolo il quarto di finale di Coppa Italia che vedrà contrapposte Napoli e Fiorentina, che consegnerà il nome della prima delle quattro semifinaliste. In seconda serata invece l'appuntamento con Bruno Vespa e Porta a Porta, il talk show politico più longevo della rete. Rai Due propone in prima serata Boss in Incognito, nuovo reality show con Nicola Savino e molti personaggi famosi alle prese col mondo del lavoro. La seconda serata della rete sarà invece dedicata a Sbandati, talk show ironico con il duo comico Gigi&Ross. Su Rai Tre ci sarà in prima serata la tribuna politica di Agorà 2017, mentre a mezzanotte ci sarà l'ultima edizione quotidiana del Tg3 e del Tg Regione. Sul quarto canale, Rai 4, andrà in onda Skyfall, ottavo capitolo dell'appassionante saga dell'agente 007 James Bond con la splendida colonna sonora firmata dalla cantante britannica Adele. Tre premi a Cannes nel 2010 per il film in onda su Rai 5, Uomini di Dio, che racconta la vicenda realmente accaduta di un gruppo di frati ostaggio di un raid terrorista alla fine degli anni '90. Il canale cinematografico Rai Movie vedrà invece in prima serata la pellicola evergreen Quattro Matrimoni e un Funerale, firmata dal regista Mike Newell, scritta dallo sceneggiatore Richard Curtis e con protagonisti Hugh Grant e Andie McDowell. Sul canale Premium della Rai, dedicato ai programmi migliori della rete, ci sarà invece il terzo episodio della fiction tutta italiana Che Dio ci aiuti con Elena Sofia Ricci nei panni di una simpaticissima suora alle prese con casi di quotidiana follia.