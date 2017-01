STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: La Bella e la Bestia, Supergirl e Colette (martedì, 24 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 24 GENNAIO 2017. Per la prima serata di oggi, martedì 24 gennaio 2017, in attesa della fine di questo primo mese del nuovo anno, giunto ormai alla conclusione, cosa ci fa vedere Mediaset? Si comincia su Canale 5, che ci propone quella che date alla mano è l'ultima versione cinematografica con attori in carne ed ossa de La Bella e la Bestia. Su Italia Uno è ancora una volta il momento delle serie tv, considerando che tutta la serata sarà ad appannaggio di questo tipo di prodotti. Su Rete 4 invece è il momento del cinema e nello specifico di quello biografico. Ancora cinema anche su La 5, che però sceglie tematiche senza dubbio leggero, considerando che vedremo un film sentimentale con Hugh Grant e Sandra Bullock. E il buonumore continua ad essere il grande protagonista anche su Mediaset Extra, grazie a Ficarra e Picone.

Passando ad Iris e Italia 2, bisogna dire che anche qui c'è il cinema come protagonista, anche se le scelte fatte dai due canali sono tra loro decisamente differenti, se da un lato abbiamo un classico western con John Wayne, dall'altro abbiamo un action con Van Damme. Infine c'è da dire di Top Crime e di Boing, che scelgono così come Italia Uno le serie tv, da un lato abbiamo The Mentalist e dall'altro una serie pensata per i ragazzi. Volendo fare una previsione su quale sarà il programma più visto della serata si può azzardare l'ipotesi che Due settimane per innamorarsi, film che segnerà la serata di La 5, potrebbe prendersi la fetta maggiore di telespettatori. Ma ecco nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Se siete in attesa del remake con attori in carne ed ossa del cartone Disney che nel 1991 sbancò i botteghini, ovvero La Bella e la Bestia, potete cominciare a ingannare l'attesa con quella che ad oggi è ancora l'ultima versione non cartoon ispirata a quella che è una delle fiabe più note della tradizione europea. Su Canale 5 vedremo infatti una pellicola francese del 2014 che è un libero adattamento di questa fiaba, il titolo è ovviamente La Bella e la Bestia e anche se a conti fatti non è stato un gran successo commerciale si tratta comunque di un film decisamente adatto per chi vuole una serata piacevole e intrigante, se poi Vincent Cassel è un attore nelle vostre corde ecco che allora il film diventa ancora più interessante. Per chi ama le serie televisive la rete Mediaset di riferimento è ormai da diversi anni Italia Uno, non stupisce quindi che in questa serata, per chi volesse un telefilm, sia questo canale quello che meglio risponde a tale esigenza, dando la possibilità di vedere una serie tv in prima serata e in più anche recentissima. Stasera è infatti il momento di un altro episodio di Supergirl, serie televisiva che in USA ha vissuto un cambio di emittente, ma che comunque ha mantenuto e mantiene numeri discreti. La storia, se si è appassionati di supereroi è assai nota, si parla dell'eroina che si può definire senza dubbio come l'alterego femminile di Superman, che tra parentesi farà anche capolino in questa nuova stagione del telefilm in questione. Nei giorni scorsi vi è stata l'importnatissima ricorrenza costituita dal Giorno della Memoria e Rete 4 continua le celebrazioni con un film del 2013 dal titolo Colette. La storia è quella di due fidanzati ebrei che vengono arrestati e condotti nello stesso campo di concentramento, ma in settori separati. I due faranno di tutto per non perdere i contatti tra di loro e proveranno una fuga disperata verso la libertà e una vita insieme a cui non vogliono rinunciare senza aver prima lottato strenuamente. Si cambia decisamente ambientazione e umore guardando a La 5, qui infatti è il momento del genere commedia sentimentale e la scelta è caduta su un film del 2002 con due pezzi da 90 come Hugh Grant e Sandra Bullock. Il film in questione, i più esperti di questo genere lo avranno compreso, non è altro che Due settimane per innamorarsi. La storia è quella di uno speculatore edilizio e di una avvocatessa ambientalista che si trovano a scontrarsi con obiettivi tra loro opposti, non potranno assolutamente immaginare che Cupido tirerà loro un vero e proprio tiro mancino. E il buonumore non scema, ma si può dire raddoppi, guardando a Mediaset Extra, qui infatti non ci sono film sentimentali ad attenderci, ma la simpatia di Ficarra e Picone. Si tratta di una replica di un loro spettacolo, ma l'opzione rimane comunque invitante. Ma chi lo doveva dire è uno spettacolo senza dubbio divertente. Iris e Italia 2, come abbiamo già avuto modo di dire in sede introduttiva, ci fanno tornare al cinema con scelte tra loro assai differenti, su una c'è un classico western con John Wayne dal titolo I cowboys, mentre sull'altro tutti i fan di Van Damme possono essere soddisfatti di correre un Maximum Risk con l'attore belga, che impersona un uomo che scopre di avere un fratello gemello solo quando viene a sapere della morte di quest'ultimo, da questo momento per lui comincia una caccia spietata a chi lo ha ucciso. Le serie tv tornano a dettare il palinsesto se guardiamo a Top Crime e a Boing, ma se da un lato proseguiamo nel nostro percorso di scoperta di The Mentalist, storia incentrata su un uomo che collabora con la polizia per risolvere dei delitti e che ha come unico scopo della sua vita quello di scoprire chi anni prima gli ha ucciso moglie e figli, dall'altro c'è molta meno tensione, se consideriamo che ci aspetta una cosa leggera come Io sono Franky, serie che racconta le disavventure di una aliena dalle fattezze umane costretta a vivere sulla Terra.