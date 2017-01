STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Le regole del delitto perfetto, Profiling e Vikings (martedì, 24 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 24 GENNAIO 2017. Per la prima serata di oggi, martedì 24 gennaio 2017, la piattaforma satellitare di Sky continua ad ogni modo ad offrirci una programmazione decisamente varia ed interessante, a cominciare da Fox, che ci offre uno dei crime più interessanti degli ultimi anni. E sempre di crime si parla su Fox Crime, dove però, alla pari di Fox Life, vedremo non una serie anglosassone, ma una francese, a riprova di come la realtà transalpina sia una delle più interessanti di questi anni. Su Sky Atlantic è sempre tempo di cult e di serie di fattura superiore e la presenza di Vikings in questa serata ne è l'ennesima conferma. Ci si lascia dietro le spalle le serie televisive andando su Sky Uno, qui c'è infatti spazio per un altro piatto forte della programmazione Sky, ovvero i programmi a carattere culinario. Stasera vedremo Alessandro Borghese - 4 ristoranti. Per quanto riguarda il cinema invece, si comincia con Cinema 1, dove vi è la trasposizione con attori in carne ed ossa di un classico della letteratura e dell'animazione, mentre Hits ci offre un film dalla natura abbastanza complessa. Family invece ha optato per un classico a metà tra animazione e film con attori in carne ed ossa come Chi ha incastrato Roger Rabbit?. Infine, Passion e Max scelgono entrambe una serata totalmente al femminile, anche se con tematiche decisamente diverse, se su una ci si interroga sulle difficoltà di un amore tra due donne, sull'altra emittente c'è invece un film che indaga le difficoltà di un soldato donna una volta tornata alla vita di ogni giorno. Chi vincerà la gara degli ascolti? Secondo noi a vincere dovrebbe essere, senza nemmeno troppi problemi, Vikings, una delle serie più amate dal pubblico italiano e non solo. Ma scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata Sky.

Andando a vedere con maggiore attenzione cosa ci attende nella serata odierna sulle reti Sky che come sempre prendiamo in esame nella nostra analisi della programmazione, ricominciamo da Fox, qui c'è una nuova puntata de Le regole del delitto perfetto. Questa serie è nata grazie alla mente della creatrice di Grey's Anatomy e chi è solito seguire le serie televisive americane ne può senza dubbio essere conscio da subito. La serie ruota intorno ad un gruppo di avvocati che si ritrova a dover fare i conti con un omicidio e con la necessità di occultare il tutto. Su Fox Crime c'è ancora il crime, ma come detto già nella fase introduttiva di questa analisi, si lasciano gli Stati Uniti e si vola letteralmente in Francia, la rete ci sta infatti consentendo di vedere la nuova stagione di Profiling, serie tv transalpina dove vengono raccontate le avventure di una criminologa che divide la sua vita tra un lavoro stimolante e complesso ed una vita privata tutt'altro che semplice. La serie in Francia è stato ed è un grande successo e Fox Crime punta decisamente su di essa per alzare i propri indici di ascolto. Si entra nel territorio del cult e non può che andare in questo modo se si parla della programmazione di Sky Atlantic, cosa ci aspetta stasera sulla rete in questione? Vedremo una nuova puntata dell'affascinante Vikings, una serie canadese che si è guadagnata un posto di prim'ordine tra quelle che tutti gli amanti delle serie televisive sparsi per il mondo propongono di seguire agli amici. La nostra carrellata di serie televisive o meglio, quella proposta da Sky, si chiude con Fox Life, che ci riporta in Europa e nuovamente in Francia, stavolta vedremo un medical drama e di preciso Nina. Della serie, incentrata sule vicende di una infermiera di mezza età, vedremo una puntata della seconda stagione. Se invece dei medical drama si ama la cucina, ecco che allora Sky Uno è sicuramente l'emittente da prendere in assoluta considerazione, considerando che vi sarà la severità di Alessandro Borghese nel giudicare quattro ristoranti accomunati da alcuni particolari e che si battono per avere la sua preferenza. Questo in sintesi è quel che ci aspetta in Alessandro Borghese - 4 ristoranti. Se però amate il cinema ecco che allora possiamo cominciare a parlare di Cinema 1, qui leggeremo con gli occhi Il libro della Giungla, ma attenzione, non parliamo di un cartone animato, ma della versione con attori in carne ed ossa. Appuntamento con la storia su Hits, dove vedremo Il labirinto del silenzio, film ispirato ad una storia vera e che racconta il difficile rapporto della Germania del dopoguerra con chi era stato seguace di Hitler e poi, una volta finito il Secondo Conflitto Mondiale, era tornato alla vita di sempre. Senza dubbio meno pesante psicologicamente è quello che ci propone Family, qui è infatti l'ora di un classico dell'animazione senza età, ovvero Chi ha incastrato Roger Rabbit? Questo film è senza dubbio interessante anche perchè fu uno dei primi esempi di mix di film con attori in carne ed ossa e cartoni animati. Chiudiamo questa analisi con Passion e Max, sul primo dei due canali citati vedremo Sabrina Ferilli e Margherita Buy impegnate in Io e Lei, storia molto interessante per le tematiche trattate, quelle dell'amore tra due donne. Sul secondo invece ci sarà Crossfire - Fuoco incrociato, storia di un soldato donna e del suo ritorno alla vita da "civile".