SUPERGIRL 2 / Anticipazioni puntata 24 gennaio 2017: M'gann e J'onn costretti a combattere!

SUPERGIRL 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 24 gennaio 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di Supergirl 2, in prima Tv assoluta. Sarà il quarto, dal titolo "Sopravvissuti". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Kara (Melissa Benoist) lotta con l'alieno ricoverato alla DEO, che in seguito riesce a fuggire. Per J'onn (David Harewood) si tratta di un evento negativo, dato che la Presidentessa sta per arrivare in città. A questo si aggiunge la tensione che Kara deve vivere con il suo nuovo capo, che dimostra di non avere alcuna fiducia in lei come reporter. Snapper (Ian Gomez) la incarica tuttavia, su consiglio di James (Mehcad Brooks), di intervistare Lena Luthor (Katie McGrath), dato che il fratello è notoriamente ostile agli alieni. All'arrivo di Olivia Marsdin (Lynda Carter), l'alieno irrompe all'evento con l'intenzione di attaccare la Presidentessa, ma Supergirl la protegge con il proprio mantello. In seguito, Kara scopre che la Presidentessa vuole un elenco completo di tutti gli alieni, in modo da creare una specie di anagrafica. James invece inizia a dubitare della correttezza del ruolo che gli è stato affidato, date le prepotenze continue di Snapper. Più tardi, Alex (Chyler Leigh) segue Maggie (Floriana Lima) all'interno di un bar frequentato da alieni, in cui possono sfuggire alle pressioni esterne. Grazie ad un avventore, scoprono che l'alieno sconosciuto sta cercando di mettersi in contatto con un pianeta che si trova nelle vicinanze di Kripton, Daxam. A sentirlo nominare, Supergirl inizia a temere il peggio perché si tratta di una specie ostile ai kriptoniani. Riesce così ad individuare l'alieno daxamita, affrontandolo in battaglia e ripotandolo infine alla DEO. Il daxamite afferma di essere tuttavia estraneo agli attacchi alla Presidentessa, ma Supergirl rimane comunque ostile nei suoi confronti. Durante un altro evento, Maggie viene rapita da un'aliena, (Stephanie Lavigne), in cui Supergirl si imbatte subito dopo. Anche Kara giunge alla stessa struttura grazie alle pressioni fatte agli alieni del rifugio, dato che ha visto l'aliena in precedenza proprio lì. A fine caso, James decide di riscrivere l'articolo di Snapper per mettere in chiaro chi abbia il comando dell'azienda, arrivando anche al punto di suggerirgli di andarsene. Intanto, Alex rivela a Maggie di aver intuito grazie a lei che alcuni alieni potrebbero essere pacifici, anche se alla DEO ha visto ben altro. Una volta chiarita la posizione del daxamite, Kara decide di scusarsi con l'alieno, ammettendo di aver avuto dei pregiudizi nei suoi confronti. Purtroppo è anche costretta a rivelargli che Daxam è stata devastata dalle tempeste solari a causa dell'esplosione di Krypton e dei detriti che si sono sprigionati, bloccando la forza gravitazionale del pianeta. Quella sera, J'onn entra personalmente nel rifugio sicuro alieno ed incontra M'gann, una marziana della sua stessa specie, l'ultima.

SUPERGIRL 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 24 GENNAIO 2017, EPISODIO 4 "SOPRAVVISSUTI" - J'onn chiede a Mon-El di rimanere alla DEO fino a quando non verrà esaminato completamente. Quando il corpo di un alieno viene ritrovato in città, l'agenzia risale fino all'assassino, che in seguito viene rapito da un misterioso gruppo armato. Maggie e Alex riescono a rintracciarlo in una struttura segreta in cui una donna, Veronica Sinclair, ospita gente ricca e potente ed organizza duelli, spesso all'ultimo sangue. Il gruppo individua in M'gann una valida avversaria prima che Kara intervenga, ma viene attaccata da un alieno di nome Draaga che riesce tuttavia a sconfiggere. J'onn decide di affrontare la marziana, che rivela di sentirsi in colpa perché è l'unica sopravvissuta della sua specie. In seguito Veronica rapisce J'onn con l'aiuto di M'gann. Sfruttando le conoscenze di Lena, Kara trova il nuovo indirizzo del fight club alieno, dove i due marziani sono costretti a combattere.

