THE BIG BANG THEORY 10 / Anticipazioni puntata 24 gennaio 2017: Sheldon "dopato" con una bevanda energetica

THE BIG BANG THEORY 10, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 24 gennaio 2017, Joi trasmetterà un nuovo episodio della sit-com The Big Bang Theory 10, in prima Tv assoluta. Sarà il secondo, dal titolo "La miniaturizzazione militare". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Sheldon (Jim Parsons) non riesce a dormire, a causa dell'incontro fra il padre di Leonard (Johnny Galecki) e la propria madre. Ipotizza che potrebbe diventare il fratello dello scienziato, anche se la reputa una cosa strana. Penny (Kaley Cuoco) invece è stupita del fatto che a creare eventuale scandallo alla cerimonia siano i due adulti e non il fratello ex tossicodipendente appena uscito di prigione. Al mattino successivo, Penny raccomanda a Sheldon e Leonard di fare finta di non sapere nulla di quanto è successo di fronte a Beverly (Christine Baranski), non sapendo che si trova alle sue spalle. La donna annuncia inoltre al figlio di non aver intenzione di partecipare alla cerimonia, dato che non crede di poter vedere insieme l'ex marito e la madre di Sheldon, che considera una zotica. Penny invece le fa notare che andandosene potrebbe far capire ad Alfred (Judd Hirsch) che tiene ancora a lui, motivo per cui la terapeuta cambia subito idea. Nel frattempo, Howard ( Simon Helberg) continua a pensare di essere sorvegliato dal governo e subito dopo un generale dell'Areonautica si presenta alla sua porta. Raj (Kunal Nayyar) riferisce però al Generale William che Howard non si trova in casa, poco prima che l'amico parli e smascheri la sua menzogna. Penny invece va in aeroporto a prelevare la famiglia, ma la madre non è felice di sapere che ha detto a tutti che cos'è successo a Randall (Jack McBrayer). Dopo varie incertezze, Howard si mette in contatto con il militare per fissare un appuntamento, ma non gli viene detto il motivo dell'incontro. Una volta arrivati a casa dei figli, Alfred conferma a Sheldon che fra lui e la madre non è successo nulla, mentre Penny assicura alla madre che nessuno giudicherà la loro famiglia. Il fastidio provato da Beverly non fa che aumentare quando Alfred e Mary (Laurie Metcalf) insinuano di potersi vedere anche al di fuori dell'evento familiare. Sheldon fa però l'errore di dire che l'uomo non è all'altezza di sua madre, provocando una forte rabbia nell'amico. La situazione non è migliore per la famiglia di Penny, alle prese con le ombre del passato di Randall. All'arrivo di Amy (Mayim Bialik), la biologa cerca di appianare le cose, felice che i due adulti possano andare d'accordo. Nel frattempo, Howard va nel pallone perché è insospettito dall'interesse provato dal Generale nei suoi confronti. Teme infatti che l'Aeronautica voglia rubargli l'invenzione, senza dargli nulla in cambio. Durante la cerimonia, finalmente le cose sembrano appianarsi fra Alfred e Beverly, ma la lite riprende subito dopo, durante il viaggio di ritorno.

THE BIG BANG THEORY 10, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 24 GENNAIO 2017, EPISODIO 2 "LA MINIATURIZZAZIONE MILITARE" - Leonard, Howard e Sheldon continuano a lavorare al loro progetto, ma non hanno le stesse idee riguardo alle ore che dovrebbero impiegare ogni giorno. Sheldon infatti vorrebbe andare a casa perché è molto stanco, ma Leonard lo convince a rimanere. Il giorno seguente, Sheldon e Leonard trovano le rispettive fidanzata e moglie intente a preparare la colazione. Penny decide inoltre di seguire il marito ad una conferenza scientifica, anche se persino Amy arriva a sconsigliarglielo. Anche Raj ha preparato la colazione ad Howard, dato che non lo vede da diverso tempo. Propone poi a Bernadette di sgomberare insieme la stanza della bambina, ricordandole che sarà presente al suo fianco il giorno del parto. Stanco per le poche ore di sonno, al suo risveglio Sheldon trova un ragazzo travestito da Flash, che lo incita a bere una bevanda energetica per migliorare le proprie prestazioni. Il misterioso uomo mascherato, gli ricorda inoltre che ogni supereroe eccede sempre in sostanze elettrizzanti, persino Batman.

