THE FLASH 3 / Anticipazioni puntata 24 gennaio 2017: il ritorno di Snart e la nascita di Killer Frost

THE FLASH 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 24 gennaio 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di The Flash 3, in prima Tv assoluta. Sarà il quarto, dal titolo "I nuovi nemici". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Barry (Grant Gustin) cerca di riconquistare Iris (Candice Patton) a cena ed accetta di non parlare della supervelocità, ma vengono interrotti da una chiamata di Joe (Jesse L. Martin). Agli StarLabs si aperto infatti un portale, da cui spuntano Wells (Tom Cavanagh) e Jesse (Violett Beane). Lo scienziato ha bisogno del suo aiuto, dato che la figlia ha manifestato dei superpoteri in seguito all'esplosione dell'antimateria. Wally (Keiynan Lonsdale) rimane deluso nel vedere che è l'unico a non essere diventato un velocista, particolare che non sfugge a Barry. Quest'ultimo scopre poi la presenza di una stanza della velocità e Wells intuisce che è tornato indietro nel tempo, modificando le linee temporali. Nel frattempo, una ragazzina di nome Frankie (Joey King) usa i suoi superpoteri per attaccare il padre adottivo violento, ma durante la deposizione a Joe afferma di non ricordare nulla di quanto è accaduto. Anche se il test rivela che Jesse sta bene, Wells vuole approfondire la ricerca perché teme che la figlia voglia seguire le orme di Barry. Più tardi, Julian (Tom Felton) scopre che il DNA di Frankie ha delle similitudini con quello di The Rival (Todd Lasance) e decide di provocarla, fino a far emergere Magenta. La ragazzina rivela quindi di essere una metaumana generata da Alchemy (Tobin Bell), ma rifiuta di seguirlo e minaccia di uccidere un poliziotto prima di fuggire. Il team scopre che in realtà Frankie ha un disturbo psichiatrico che la porta a vivere due personalità, una delle quali è Magenta. Barry intuisce che la metaumana esisteva in un'altra linea temporale e Jesse si offre per aiutarlo, ma Wells chiede a Caitlin (Danielle Panabaker) di convincere la figlia a non diventare una velocista. Le sue parole tuttavia non hanno effetto e più tardi, Jesse rivela a Wally di aver scoperto dei poteri solo di fronte ad un evento pericoloso. Il ragazzo prova subito ad imitarla e rischia di fine sotto ad un'auto prima che Jesse riesca a salvarlo. Mentre Barry cerca di far rinsavire Wally, Wells ha un nuovo scontro con Jesse, che a quel punto decide di andarsene. Intanto, Iris interroga John (Peter Flemming), il padre adottivo di Frankie, ma intuisce troppo tardi che Magenta cercherà di punirlo di nuovo per il male che le ha fatto. La metaumana sfrutta una struttura per distruggere l'ospedale, ma Barry sfrutta la velocità per fermarla. Dato che non può risolvere il problema da solo, Wells capisce che solo Jesse può aiutare Flash. Mentre la ragazza si occupa dell'edificio, Barry riesce ad entrare in contatto con Frankie ed a impedirle di fare del male a centinaia di persone. Una volta tranquillizzate le cose, Wells dona a Jesse una tuta da velocista, mentre Iris accetta di riprendere la relazione con Barry. Poco dopo, Joe rivela a Barry che The Rival è morto in seguito ad un attacco di Alchemy.

THE FLASH 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 24 GENNAIO 2017, EPISODIO 4 "I NUOVI NEMICI" -Dopo tanti discorsi sul loro rapporto, Iris e Barry concludono che Flash farà sempre parte della vita di entrambi. Nel frattempo, in città arriva un metaumano collegato in qualche modo a Snart, in grado di sfruttare qualsiasi superficie per teletrasportarsi altrove. Barry accetta che Jesse lo aiuti in questa nuova missione, ma l'intervento della ragazza si rivela un fallimento. Nel frattempo, Wells e Cisco si mettono all'opera per scandagliare il multiverso e trovare un nuovo Wells, scovandone uno su Terra-19. Lo scienziato tuttavia nutre dei dubbi sulla sua buona fede, ma grazie al suo aiuto il team Flash è in grado di costruire un dispositivo in grado di aiutare Barry, nel frattempo intrappolato in una superficie d'acqua.

