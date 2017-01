UN PASSO DAL CIELO 4/ Oggi, martedì 24 gennaio 2017, non va in onda: ecco perché

UN PASSO DAL CIELO 4, OGGI NON VA IN ONDA (martedì 24 gennaio 2017) - Daniele Liotti, nei panni del nuovo personaggio di Un passo dal cielo 4 Francesco Neri - a capo della Forestale - ha già conquistato il pubblico del piccolo schermo di Rai 1: i telespettatori rimarranno piuttosto delusi sintonizzatori oggi, martedì 24 gennaio 2017, in prime time sulla prima rete nazionale, dal momento che non verrà trasmessa una nuova puntata della fiction targata LuxVide. La settimana scorsa è andata proprio così, la serie ha debuttato al martedì ma sembra che il giorno fisso per Un passo dal cielo rimarrà invece il giovedì. Il prossimo 26 gennaio, infatti, verrà trasmessa la terza puntata della serie, durante la quale Neri finirà nuovamente nei guai: le anticipazioni rivelano che Francesco verrà sospettato di aver aggredito una donna che verrà trovata in fin di vita. Anche Emma, alla fine, sarà lì lì per non credere affatto alle sue parole: ma che cosa è successo? Qualcuno rimarrà dalla sua parte aiutandolo ad arrivare alla verità? Nappi, nel frattempo, si è stufato della situazione tra Fedez e Eva ed è determinato a far saltare il contratto, con l’aiuto della sorella di Huber….

