UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: Nunzio si prepara a lasciare Napoli? (Oggi, puntata 24 gennaio 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 24 GENNAIO: L'EPILOGO DI NUNZIO E CHIARA! - Per mesi i telespettatori di Un posto al sole hanno seguito con un po' di impazienza le vicende legate a Nunzio che spesso si è cacciato nei guai creando problemi a tutti i suoi cari. Finalmente, però, grazie al video ritrovato da Niko e Susanna oltre che in seguito alla confessione di Petrone, ogni cosa verrà rimessa al suo posto e il giovane Cammarota potrà uscire dal carcere. L'esperienza gli insegnerà ad evitare cattive compagnie? Sembra proprio che una soluzione definitiva questa volta verrà presa dal ragazzo che penserà di seguire la madre, tornando a Milazzo, lontano da tutti i problemi che Napoli ha portato con sé. Giungerà quindi il momento di informare Chiara di questa importante decisione: come reagirà la Petrone, che neppure per un solo istante aveva smesso di credere nell'ex fidanzato? Mentre questa vicenda segnerà i suoi titoli di coda, allo studio dell'avvocato Enriquez il triangolo formato da Beatrice, Niko e Susanna si complicherà. I sospetti che la collega abbia delle mire verso Poggi, spingeranno la dolce Susanna a compiere un grave errore che causerà la reazione contraria ovvero farà in modo che Niko e Beatrice siano sempre più vicini. Saranno loro alla fine a diventare una coppia a tutti gli effetti? La pubblicazione del romanzo scritto da Michele si avvicinerà e Silvia porterà avanti la sua farsa, fingendo di essere la vera Grazia Rossellini. Per questo dovrà sottoporsi ad un servizio fotografico, che risulterà persino più gradito del previsto.

© Riproduzione Riservata.