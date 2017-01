Una vita / Anticipazioni puntata 25 gennaio: Cayetana ritorno la potere ma...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 25 GENNAIO: CAYETANA AL TOP! - I desideri di Cayetana verranno realizzati nella puntata di Una vita che andrà in onda domani su Canale 5. La dark lady, infatti, otterrà la visita della regina ad Acacias 38 e toccherà l'apice del suo ritrovato potere. Dopo essere finita in carcere e avere persino rischiato la pena di morte, la vedova De La Serna tornerà dunque ad essere la donna potente e rispettata di un tempo, al punto da avere la più alta delle amicizie. Ma non tutto sarà rose e fiori per colei che dovrà fare i conti con le nuove intromissioni di Mauro. Quest'ultimo, infatti, tornerà all'attacco chiedendo di interrogare nuovamente colei che è diventata la sua più terribile rivale. Ma siamo davvero certi che la donna asseconderà questa richiesta? Non dimentichiamo che il suo potere potrebbe permetterle di ottenere presto un importante risultato, proprio contro il cocciuto ispettore. Cosa riserverà il suo destino?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 25 GENNAIO: ROSINA ELABORA IL SUO PIANO - Dopo l'avvincente appuntamento odierno, Una vita tornerà domani su Canale 5 nel suo tradizionale orario delle ore 14:10. In esso Rosina non avrà tempo da perdere se vorrà sottoporsi all'operazione estetica senza destare il sospetto dei suoi familiari. Per questo dovrà trovare una scusa, necessaria per giustificare la sua assenza di circa due mesi da Acacias 38. L'obiettivo verrà raggiunto fingendo di avere ricevuto una lettera da alcune zie di Oviedo che le chiederanno di recarsi da loro per sistemare alcuni imprecisati problemi di famiglia. Sarà questo l'ultimo tassello per una rinoplastica che sembrerà ormai imminente. Nessuno sarà a conoscenza delle vere intenzioni di Rosina, ad esclusione di Casilda, che ha aiutato la padrona anche nell'impegnare il gioiello appartenuto alla bisnonna. E proprio la domestica faticherà a nascondere una certa preoccupazione per una vicenda che molto presto potrebbe dare dei risvolti inaspettati.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 25 GENNAIO: I RICORDI SI FANNO CHIARI IN TERESA - Nell'episodio di Una vita che andrà in onda domani 25 gennaio non potrà mancare lo spazio per i ricordi di Teresa che giorno dopo giorno si faranno sempre più chiari. La sua visita ad Acacias 38 e l'incontro avvenuto sia con Fabiana che con Cayetana le hanno fatto aprire gli occhi, facendole capire che le due donne hanno avuto un ruolo di primo piano nel suo doloroso passato. La maestra non avrà dubbi sul fatto di avere incontrato Fabiana nella sua infanzia anche se il motivo di questo rapporto non le sarà ancora chiaro. Queste emozioni saranno molto forti nella dolce Teresa, al punto che Suor Brigida le consiglierà di non esagerare con queste indagini che potrebbero causarle delle sofferenze sempre più forti. Eppure non sarà possibile fermare la mente, che continuerà a viaggiare pensando e ripensando a quella dolorosa infanzia e all'incendio che ha segnato i grandi cambiamenti nella sua vita.

