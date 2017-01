UNA VITA / Anticipazioni puntate spagnole e italiane: Mauro sospetta di Cayetana, è stata lei a spingere Fabiana?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: MAURO SOSPETTA DI CAYETANA - Accadrà letteralmente di tutto nelle puntate di Una vita che andranno in onda questa settimana in Spagna. I telespettatori iberici, infatti, assisteranno ad un terribile diverbio che avrà luogo tra Cayetana e Fabiana, nel quale ci sarà la conferma di quelli che erano i sospetti della vigilia: la vedova De La Serna non è pazza e ha finto di non essere sana di mente per evitare la condanna a morte. Ne conseguirà un incidente, se così potremo definirlo, nel quale Fabiana cadrà giù dal balcone, rischiando la vita. Per fortuna le sue condizioni non saranno disperate e, dopo il ricovero in ospedale, darà subito dei segni di miglioramento che faranno pensare alla sua completa guarigione. Ma come verrà giustificata questa caduta da Cayetana? La dark lady lascerà intendere che la domestica abbia tentato il suicidio, anche se un pezzo di tela presente tra le mani di Fabiana non convincerà affatto Mauro. Quest'ultimo avrà subito dei sospetti relativi al coinvolgimento di Cayetana ma riuscirà a dimostrare la sua tesi?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI ITALIANE 24 GENNAIO: TRINI NON PARLA, PER ORA... - Una Vita tornerà anche oggi pomeriggio su Canale 5 riportando all'attenzione dei telespettatori il duro scontro tra Trini e Ramon. Dopo avere colto il flagrante Fabiana, il signor Palacios deciderà di affrontare a viso aperto l'ex moglie cercando di capire se sia in qualche modo coinvolta nello strano comportamento della domestica. Ma ancora una volta, sapendo che potrebbe essere vittima delle manipolazioni della rivale, Trini deciderà di mentire limitandosi ad affermare che Lourdes non è una persona sincera e che molto presto lei riuscirà a dimostrarlo. Nel frattempo anche Maria Luisa e Victor continueranno ad essere vittime degli intrighi della vera signora Palacios: la giovane, infatti, confermerà di non volere più sapere nulla dell'ex fidanzato e di essere pronta a dimostrare di averlo cancellato dal suo cuore. Ma i sentimenti per lui potranno dirsi davvero svaniti?

