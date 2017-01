UOMINI E DONNE / Trono Classico Anticipazioni, Martina Luchena nella bufera: la madre sbotta sui social (Oggi, 24 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO ANTICIPAZIONI, DURE CRITICHE PER MARTINA LUCHENA, INTERVIENE LA MADRE – Nel giorno in cui Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo sono tornati nello studio di Uomini e Donne come ospiti, l’ex corteggiatrice Martina Luchena è finita nella bufera. Martina, infatti, dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, ha cominciato a lavorare nel mondo della moda ma le foto che la Luchena pubblica sui social stanno attirando i commenti degli haters. “Ammiro il tuo coraggio a mostrarti in giro co sta naturalezza nonostante la tua mediocre bellezza” – ha scritto una ragazza a cui ha risposto un’amica di Martina che l’ha difesa da chi punta continuamente il dito con la sua amica. Le dure critiche dei fans hanno così costretto la madre della Luchena ad intervenire per difendere la figlia da chi continua ad attaccarla. “Io sono la madre di Martina e perché parli senza sapere? Sofia la conosce da sempre, hanno fatto l’asilo insieme e sono da sempre amiche” – sbotta la madre dell’amica di Sonia Lorenzini che poi aggiunge - “Poi come una persona sceglie di trovare un uomo è una scelta personale che nessuno si può permettere di giudicare! I tempi sono cambiati e gli usi e costumi pure! Così come si può accedere ai social per sputare sentenze senza capo ne coda come fai tu! Impara a fare critiche costruttive se ne sei capace e ricorda anche che tanto veleno che hai in corpo può arrivare a bruciarti lo stomaco prima o poi!”. Uno sfogo durissimo quello della madre di Martina Luchena, stanca di leggere commenti offensivi sulla figlia.

