UOMINI E DONNE / Trono Classico Anticipazioni, Sonia Lorenzini conquista tutti: alla sua corte arriva Giuliano, ecco chi è (Oggi, 24 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO ANTICIPAZIONI: ECCO CHI E’ GIULIANO, NUOVO CORTEGGIATORE DI SONIA LORENZINI – Sonia Lorenzini continua a fare il bello e il cattivo tempo a Uomini e Donne. La tronista, con la sua ingombrante presenza, riesce ad oscurare i colleghi Manuel Vallicella e Luca Onestini che devono accontentarsi dell’ultima parte delle puntate. In attesa di capire cosa accadrà con Federico con cui Sonia è stata beccata in esterna a Roma, la Lorenzini è stata la grande protagonista anche della puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne. Dopo il confronto con Claudio D’Angelo che le ha augurato di trovare l’amore folle che cerca, Sonia ha dovuto controbattere alle accuse di Mario Serpa, convinto che il suo, unico vero obiettivo sia sempre stato il trono. Alla corte di Sonia Lorenzini, poi, sono arrivati due nuovi pretendenti. Uno è proprio Federico, il ragazzo con cui la tronista si sarebbe messa d’accordo per la scelta finale e di cui sarebbe segretamente innamorata avendolo conosciuto lo scorso ottobre durante una serata. L’altro, invece, si chiama Giuliano e non è uno sconosciuto. Il suo nome completo è Giuliano Luciani, è romano e nel suo passato ha già partecipato a Uomini e Donne. Come svela Gossip e Tv, infatti, Giuliano è stato un corteggiatore di Valentina Dallari, la tronista bolognese che scelse l’attuale fashion blogger Andrea Melchiorre. All’epoca, il suo percorso nel programma di Maria De Filippi non fu molto fortunato ma oggi, Giuliano, ancora single, ha deciso di rimettersi in gioco per trovare il vero amore. Sonia Lorenzini ha deciso di concedergli una possibilità. Se la segnalazione sulla tronista e Federico portata in puntata da Mario Serpa dovesse rivelarsi falsa, Giuliano avrà la possibilità di conquistare Sonia? Dalle anticipazioni delle registrazioni, sembrerebbe che i giochi siano già fatti. Indipendentemente dalla segnalazione, infatti, Sonia Lorenzini sembra avere già un debole sia per Federico che per Alessandro S, il preferito del pubblico e di Gianni Sperti che lo ha definito un ragazzo serio, sincero e pulito.

