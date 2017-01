UOMINI E DONNE / Trono Classico anticipazioni: Claudio e Mario rispediscono il gossip al mittente! Foto (oggi 24 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO ANTICIPAZIONI E NEWS: CLAUDIO E MARIO GIÀ IN CRISI? UNA FOTO PARLA CHIARO! (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Claudio Sona e Mario Serpa sono una delle coppie più amate di tutti i tempi. I giovani e bellissimi ragazzi, si sono conosciuti durante il corso del trono classico di Uomini e Donne, il programma dedicato ai sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi da ben 21 edizioni e in onda dal lunedì al venerdì sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset dalle 14.45 in poi. Cosa è successo ultimamente? Claudio e Mario si sono conosciuti durante il corso del primo trono gay della storia del programma e, appena i loro sguardi si sono incrociati, è stato interesse fin dalle primissime battute. Mario durante il corso del trono ha dimostrato di avere carattere da vendere e così, il ragazzo timido e sensibile, durante le varie puntate si è trasformato in un potenziale compagno geloso e dal carattere estroverso. Claudio Sona aveva scelto fin dalle prime battute ma, ha pensato bene di portare avanti un percorso che ha fatto sognare l'Italia intera. E così, Mario e Claudio sono usciti fuori da Uomini e Donne incominciando una storia d'amore che, nonostante le nuove dinamiche si stiano già sviluppando, appassiona i fan come il primo giorno. Nessun incidente di percorso oppure ombre anomale sulla loro storia fino ad... oggi! Da alcuni giorni infatti, si parla già di crisi in atto e, le recenti dichiarazioni di Francesco Zecchini, ex corteggiatore del Sona, sembrano non avere aiutato: cosa è successo? Secondo il nuovo gossip della rete, pare che Claudio e Mario siano già in crisi e, a rendere la situazione ancor più agitata ci hanno pensato le recenti dichiarazioni di Francesco Zecchini: “Se avessi avuto la possibilità di farmi conoscere per quello che sono realmente, non sarebbe stata così scontata la scelta di Mario”, ha affermato. Mario Serpa però, ha spedito le chiacchiere al mittente pubblicando uno scatto di coppia scrivendo: "Stop Paranoie!". Francesco Zecchini tornerà all’attacco oppure il messaggio è decisamente chiaro? I fan dei “Clario” confidano vivamente nella seconda ipotesi. Nel frattempo, se volete vedere lo scatto a cui facciamo riferimento, potete farlo cliccando qui.

