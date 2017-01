UOMINI E DONNE / Trono Over anticipazioni: calo di interesse in Tv, Gemma & Tina hanno stancato? (oggi 24 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: I SENIOR CAMBIANO GIORNO DI MESSA IN ONDA (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Ieri pomeriggio la rete ammiraglia di Casa Mediaset ha aperto la settimana mandando in onda le nuove dinamiche del trono over di Uomini e Donne. Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi ha aperto il lunedì portando in scena gli sviluppi sentimentali delle dame ed i cavalieri. Al momento, il trono senior pare navigare in "brutte acque", sarà per questo che la programmazione è nuovamente cambiata? Dame e cavalieri infatti, da un po' di mesi andavano spesso in onda nella seconda parte della settimana e, da tempo, i giovani aprivano le danze: e adesso? La scorsa settimana infatti, gli ascolti TV sono tutti andati a favore del trono classico con protagonisti Sonia Lorenzini, Manuel Vallicella e Luca Onestini mentre, le nuove prese di posizione di Gemma Galgani e compagnia bella, hanno avuto un drastico calo verso il basso. Attualmente non si conoscono i motivi di tale cambio di "programma" visto e considerato che le dinamiche in studio sono sempre le stesse. A questo punto però, vien da chiedersi se proprio il fatto di proporre sempre le stesse identiche cosa abbia - magari - notevolmente stancato gli estimatori della trasmissione con protagonisti Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Durante il corso del nuovo appuntamento di ieri però, gli sviluppi sentimentali in onda si sono anche concentrati su altri temi e così dopo l'esordio di Nino e Valentina e di Giorgio Manetti, Francesco Turco ha salutato il pubblico da casa. Naturalmente l'argomento principale ha riguardato come sempre la Galgani che si è nuovamente scontrata con Tina Cipollari ricevendo la solidarietà di una signora del pubblico che – di contro – si è portata a casa gli insulti della burrosa opinionista. E nel frattempo, emerge pian piano la figura di Michele anche sul tubo catodico: si concentreranno su loro due le nuove dinamiche che vedremo in onda a breve? La risposta è sì!

