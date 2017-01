Uomini e Donne oggi, anticipazioni: va in onda il trono classico o over?

UOMINI E DONNE OGGI, ANTICIPAZIONI: IN ONDA TRONO CLASSICO O TRONO OVER? (24 GENNAIO 2017) - Dopo la sorpresa nella messa in onda di ieri per Uomini e donne, anche oggi i fan sono in trepidante attesa per cercare di capire chi andrà in onda nella puntata del martedì. Tutti gli schermi sono saltati dopo la decisione di mandare in onda gli Over al lunedì e così tutte le opzioni sono al vaglio degli esperti del programma. A parte gli scherzi, non serviranno pezzi grossi della finanza o della politica per ristabilire l'ordine a Canale 5 ma basterà solo la redazione del programma che ha già rotto gli indugi svelando cosa vedremo oggi. Con questo piccolo video pubblicato qui, la redazione del programma ha annunciato che oggi pomeriggio prenderà il via la maxi puntata del trono classico che vedrà tra i protagonisti non solo Sonia Lorenzini, Manuel Vallicella e Luca Onestini, ma anche le vecchie coppie del programma a cominciare da Clarissa Marchese e Federico Gregucci, passando per Claudio Sona e Mario Serpa e finendo a Claudio D'Angelo e Riccardo Gismondi con le loro rispettive consorti. Pronte ad ascoltare il racconto dei loro due mesi (quasi) d'amore? Per vedere il trono over e i suoi protagonisti potrebbe passare qualche giorno perchè, dalle prime anticipazioni, dame e cavalieri non dovrebbero tornare in onda prima di giovedì e venerdì.

