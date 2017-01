WANNA MARCHI & STEFANIA NOBILE, SMS AD ANTONIO MARZIALE:"LEI HA DEI PROBLEMI". IL GARANTE SCARAMANTICO, "NON LASCIATEMI SOLO" (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Non dev'essere andata giù a Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, la presa di posizione di Antonio Marziale contro la loro partecipazione all'Isola dei Famosi 2017. Come comunicato dallo stesso garante per l’infanzia della regione Calabria su Facebook, la figlia dell'ex regina delle televendite gli ha inviato un messaggio in cui lo accusa di avere "serissimi problemi" e di rappresentare un pericolo per i minori che lui stesso è chiamato a tutelare. La replica di Marziale, come evidenziato da Il Fatto Quotidiano, si è sviluppata tra il serio e il faceto. Marziale ha infatti chiesto aiuto agli esperti di scaramanzia, confermando l'intenzione di recarsi a Bagnara Calabra per sottoporsi ad una seduta di fumento, "una vecchia tattica per combattere la jella, di sali che non si sciolgono nell'acqua". Una dichiarazione ovviamente ironica da parte di Marziale, che conclude con un appello accorato:"Non lasciatemi solo!". Clicca qui per il video di Antonio Marziale sul messaggio ricevuto da Stefania Nobile!

