YOUR NAME/ L'anime giapponese nelle sale italiane fino a domani: la trama del film d'animazione record di incassi (oggi, 24 gennaio 2017)

YOUR NAME, L'ANIME GIAPPONESE NELLE SALE ITALIANE FINO A DOMANI: RECORD DI INCASSI, INSIDIA IL MAESTRO MIYAZAKI (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - L'anime giapponese Your Name di Makoto Shinkai è approdato nelle sale italiane ieri, 23 gennaio, e vi resterà fino a domani, 25 gennaio 2017. L'attenzione del pubblico in Giappone per questo film d'animazione è stata elevatissima, come testimoniato dai 175,8 milioni di dollari incassati al botteghino del Sol Levante. Numeri impressionanti che, come riportato da nexodigital.it, fanno di Your Name il secondo successo più grande di sempre di un anime in Giappone, inferiore soltanto a La Città Incanta del maestro Hayao Miyazaki, co-fondatore del celebre Studio Ghibli. Makoto Shinkai si è già reso protagonista di alcune perle per gli amanti del genere anime come Giardino delle Parole, 5 cm per secondo, Viaggio verso Agartha e La Voce delle Stelle. Your Name, oltre ad insidiare il maestro Miyazaki, sta sbancando al botteghino anche fuori dal Giappone, come dimostra la prima posizione ottenuta al box office cinese.

YOUR NAME, L'ANIME GIAPPONESE NELLE SALE ITALIANE FINO A DOMANI: LA TRAMA DEL FILM (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Your Name, il film d'animazione giapponese (anime) diretto dal regista Makoto Shinkai, è uscito ieri nelle sale cinematografiche italiane e vi resterà fino a domani. Shinkai, tra i più apprezzati registi di questo genere in Giappone, ha realizzato un prodotto capace di attirare attenzione in tutto il mondo: scopriamo la trama. Protagonisti di questo film di animazione sono due ragazzi giapponesi: Mitsuha Miyamizu è una studentessa che frequenta le scuole superiori ed è insoddisfatta della sua vita, che trascorre sempre uguale. La madre non c'è più mentre il padre, che è il sindaco della cittadina, va raramente a trovarla. La ragazza vive infatti insieme alla sorella e all'anziana nonna, che è una sacerdotessa. Contemporaneamente, molto lontano, a Tokyo, Taki Tachibana lavora nel ristorante italiano "Il giardino delle parole" per guadagnare qualcosa e mantenersi agli studi. Anche lui è insoddisfatto della sua vita di studente e lavoratore part-time. Tutto cambia, nella vita dei due giovani, quando d'un tratto si risvegliano l'uno nel corpo dell'altro. Compreso l'arcano, i due comunicano con messaggi e cercano di darsi una mano a vicenda: Mitsuha aiuta Taki a superare l'imbarazzo e a chiedere un appuntamento alla ragazza che gli piace, mentre lui aiuta Mitsuha a diventare un poco più popolare a scuola. Durante il passaggio di una cometa, i due ritornano ciascuno nel proprio corpo. Taki, però, ora vuole incontrare e conoscere Mitsuha: la cerca fino a quando scopre che i piani temporali delle loro vite si sono sfalsati e che lei è morta a causa della caduta di una cometa sul villaggio. Per una strana combinazione di eventi, Taki riesce a recuperare la vecchia dimensione temporale, quando la ragazza c'è ancora, riesce a tornare nel suo corpo e quindi a convincere il padre di Mitsuha, che è il sindaco, a far evacuare il villaggio prima del passaggio della cometa, mettendo così in salvo non solo la sua amica, ma anche gran parte degli abitanti di quella cittadina.

