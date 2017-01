AMICI 16 / Ed. 2017, anticipazioni e news: Shady e Mike Bird spiazzano tutti (Oggi, 25 gennaio)

AMICI 16, ED. 2017, ANTICIPAZIONI E NEWS: SHADY E MIKE BIRD NUOVA COPPIA? – Nella scuola di Amici 16 continuano a nascere nuovi amori. Dopo quello di Riccardo Marcuzzo e Giulia Pelegatti, dopo quello di Federica Carta e Lucas Bicego, protagonista dell’ultima sfida esterna contro Thomas, anche tra Shady e Mike Bird sembra che sia nato l’amore. Il gossip è esploso durante un momento di relax. La cantante, parlando con Lo Strego, si è lasciata andare ad una frase che ha subito fatto il giro del web. “Tu non sai che rapporto ho con Mike!“, ha affermato Shady nel video pubblicato su Wittytv. Una frase sibillina che si presta a diverse interpretazioni. I fans più accaniti di Amici 16, tuttavia, sono sicuri che tra Shady e Mike Bird ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. La presunta storia d’amore tra Shady e Mike Bird spiegherebbe la crisi esistenziale che ha travolto la cantante, richiamata sull’attenti da Rudy Zerbi. L’insegnante, infatti, le ha fatto notare di non vedere più in lei il talento mostrato ai casting e, soprattutto, la voglia di divertirsi. Shady sta cercando di reagire alle critiche che continua a ricevere dai professori ma sembra che i problemi di cuore abbiano il sopravvento. Dopo una piccola sbandata per Riccardo Marcuzzo, dunque, Shady si è davvero innamorata di Mike Bird?

