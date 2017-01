AVANTI UN ALTRO/ Matteo non vince il montepremi: chi giocherà oggi, 25 gennaio 2017? Riassunto ultima puntata

AVANTI UN ALTRO, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, mercoledì 25 gennaio 2017) - Tutto è pronto per una nuova puntata di Avanti un altro, il game show preserale presentato da Paolo Bonolis e con la partecipazione del maestro Luca Laurenti. Prima di scoprire chi giocherà, vediamo il riassunto della puntata di ieri. A scoperchiare il pidigozzaro è Concetta, una parrucchiera di Pescara con la passione per la moda, mentre a presentare i personaggi del salottino è la bella Claudia, e questa sera ci sono i Gemelli, la Fashion Blogger, il Brasile, Sessanta e la Queen. Dopo aver scoperchiato il pidigozzaro e presentato i personaggi del salottino, il presentatore invita il primo concorrente a fare qualche passo avanti e accomodarsi sullo sgabello. Si tratta di Vito, un libero professionista originario di Gioia del Colle, in provincia di Bari, che da dieci anni vive a Cagliari. Vito passa il primo turno e pesca un pidigozzo dal valore di 30.000 euro. A porre la seconda domanda sono i Gemelli scelti proprio da Vito, ma purtroppo il concorrente non dà la risposta corretta e lascia il posto a Giovanna, un'impiegata amministrativa di Benevento a cui vengono sottoposte delle domande facilissime che non contemplano nemmeno le due opzioni. Nonostante la facilità delle domande, Giovanna non riesce a passare il primo turno e il suo posto viene preso da Rocco, un ragazzo di trentatré anni originario di Putignano che vive a Roma. Il giovane, in cerca di lavoro, passa le giornate al cinema e si dimostra un bravo concorrente ed anche fortunato visto che pesca un pidigozzo di 40.000 euro. Rocco prova ad andare avanti ma perde e tutto passa in mano ad Angela, una donna di cinquantatré anni di Rocca Casale, in provincia di Sulmona. Dopo aver salutato i numerosi parenti a casa entra in studio il surfista Daniel Nilsson che manda in visibilio il pubblico femminile in studio. Angela risponde correttamente alla domanda, ma il pidigozzo da lei pescato nasconde la pariglia ed il secondo turno non va bene come il primo ed è costretta così a tornare a casa. Ora tocca ad Antonio, un disoccupato di Milano che sceglie Miss Claudia, personaggio del salottino che deve porre la domanda. Il concorrente dà la risposta esatta e pesca dal pidigozzaro uno pidigozzo che contiene 50.000 euro, decide di fermarsi ponendosi come il primo campione della giornata. L'ultimo concorrente della serata è Matteo, studente di Pesaro molto preparato che dà prova della sua bravura ed anche fortuna visto che in un colpo solo pesca un pidigozzo dallo stesso valore di quello del campione. Lo sfidante va avanti, sceglie il Brasile dal salottino ed ecco avvicinarsi una bella ballerina brasiliana che gli pone il quesito. Matteo risponde correttamente ma il pidigozzo da lui pescato contiene 15.000 euro, decide così di cambiarlo e questa volta ne contiene 25.000. Con un montepremi di 75.000 euro si ferma e diventa lui il campione. Il giovane sembra avere tutte le carte in regola per vincere ma a due risposte dalla fine perde l'occasione di portare a casa 29.000 euro, somma che aveva deciso di bloccare e tentare di vincere.

