Anticipazioni Il Segreto trame puntate spagnole e italiane: è Nestor Garrion il padre del bambino che porta in grembo Camila?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: NESTOR GARRION TORNA DAL PASSATO DI CAMILA? - Non c'è un momento di felicità per la nuova coppia protagonista delle puntate spagnole de Il Segreto. Camila e Hernando, infatti, saranno costretti a fare i conti con un uomo proveniente dal passato della signora Dos Casas e che già prima della sua partenza da Cuba si era dimostrato una persona a dir poco inaffidabile. Si tratterà di Nestor Garrion, un uomo che aveva fatto credere di essere innamorato di Camila, dimostrandosi poi legato agli ambienti malavitosi (oltre ad essere sposato e con figli). Il suo arrivo a Puente Viejo sconvolgerà Camila, soprattutto quando fingerà di essere un suo parente e verrà accolto a braccia aperte dall'ignaro Hernando. La situazione, come sarà facile immaginare, porterà ad una serie di ricatti e raggiri al punto tale che Camila sarà costretta ad andare a letto con lui, scoprendo poco dopo di essere rimasta incinta. Chi sarà davvero il padre del nascituro che porterà in grembo?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 25 GENNAIO: LA MORTE DI QUINTINA - Giungeranno brutte notizie nella puntata de Il Segreto in onda oggi pomeriggio su Canale 5. Alla locanda, infatti, arriverà una triste missiva che renderà nota la morte di Quintina, avvenuta durante un difficile numero al circo. Emilia sarà costretta ad informare Hipolito di questa novità e lui, anche se il suo matrimonio può dirsi finito ormai da tempo, resterà sconvolto per questa terribile informazione, fuggendo via. Ma dopo lo shock iniziale, si renderà conto che finalmente avrà strada libera alla sua felicità al fianco di Gracia? Non sarà questa l'unica trama che vedrà coinvolta Emilia. Dopo avere riflettuto sulla richiesta fatta da Cesar Cardenas di seguirlo a Malaga, la figlia di Raimundo deciderà di accettare l'invito preparandosi a dare l'addio alla sua famiglia e alla sua attività ormai avviata. Anche Alfonso dovrà essere informato di questa decisione che segnerà la fine della sua unione matrimoniale, come prenderà una simile notizia?

