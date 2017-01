BEAUTIFUL / Anticipazioni puntata 26 gennaio: Nicole ha completa fiducia in Zende, si sbaglierà di nuovo?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 26 GENNAIO: NICOLE SI FIDA DI ZENDE? - Dopo diverse settimane di assenza, nella puntata di Beautiful di domani si rivedrà la famiglia Avant alle prese con il suoi soliti problemi. Non potranno mancare le nuove diatribe tra Sasha e Nicole anche se in questo caso le due sorelle sembreranno essere pronte ad appianare le divergenze. A differenza di quanto accaduto in precedenza, quando Nicole aveva proibito al fidanzato di compiere un nuovo servizio fotografico in compagnia di Sasha, questa volta la stagista sarà molto più comprensiva. Non vorrà più vedere la delusione negli occhi di Zende, per questo gli dirà che potrà lavorare con la modella, precisando di fidarsi completamente di lui. Con questi presupposti, il giovane Dominguez Forrester si preparerà ad un nuovo servizio fotografico con l'ex amante che non rinuncerà a compiere la sua nuova mossa, evidenziando di tenere ancora Zende. Ma in questo caso, lui avrà le idee molto chiare affermando di avere solo Nicole nel suo cuore e di essere completamente fedele a lei.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 26 GENNAIO: GLI SPENCER PRONTI A PARTIRE - Beautiful ripartirà domani dal nuovo viaggio in programma dalle giovani generazioni della famiglia Spencer. Bill ha chiesto a Liam e Wyatt di mettere da parte le ostilità e di partire per Montecarlo, dove dovranno presiedere ad un importante summit della Spencer Pubblications. Lui dovrà invece restare a casa per occuparsi dei problemi legati al piccolo Will e alla disputa legale con Katie. Liam e Wyatt non partiranno da soli nella loro nuova trasferta europea: insieme a loro, infatti, ci sarà anche Steffy che oggi accetterà di rappresentare il volto della famiglia Spencer nei social network anche in questo viaggio. Tutto sarà pronto per la partenza e al gruppo molto presto si aggiungerà anche Eric, che verrà premiato in occasione di tale importante evento legato al mondo della moda. E chissà che il patriarca Forrester non porti con sé qualche clamorosa novità. Difficilmente le trasferte europee restano prive di conseguenze...

© Riproduzione Riservata.