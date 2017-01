BEAUTIFUL / Anticipazioni puntate americane e italiane: Wyatt cancella il tatuaggio, è pronto a voltare pagina?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: WYATT CANCELLA IL TATUAGGIO - La storia d'amore di Liam e Steffy potrebbe arrivare al capolinea nelle puntate americane di Beautiful nelle quali lo Spencer è rimasto deluso dal ritardo della fidanzata, decidendo di lasciare Los Angeles su jet della Spencer Pubblications. Ma, ancora una volta sarà una grave incomprensione la causa dei nuovi disappori tra gli Steam: proprio mentre Liam crederà che tra lui e la Forrester non possa esserci futuro, lei si troverà in compagnia di Wyatt, deciso a farsi da parte una volta per tutte. Il figlio di Quinn sarà stanco di fare da terzo incomodo nella relazione del fratello e acconsentirà a compiere un gesto per il quale non si era mai sentito pronto in passato ovvero cancellare il tatuaggio al dito. Steffy ha già iniziato da tempo tale procedimento, che può considerarsi quasi completamente concluso, ma finalmente anche Wyatt affronterà il grande passo che simboleggerà una sua importante decisione: smettere di creare problemi alla felicità di Steffy! Peccato però che potrebbe essere troppo tardi!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 25 GENNAIO: STEFFY NON SI FIDA DI QUINN - La scoperta del travestimento di Quinn Fuller non farà stare tranquilla Steffy nella puntata di Beautiful che andrà in onda oggi pomeriggio su Canale 5. In essa la Forrester sarà molto tesa dopo essersi resa conto che la suocera continuerà a cercare il contatto sia con gli altri membri della famiglia sia con i dipendenti della Forrester Creations. Per questo, dopo averla messa in guardia sul suo comportamento e averle chiesto di non farsi più vedere da quelle parti, la Forrester racconterà sia a Wyatt che a Liam l'incontro da lei effettuato. Ma se il primo continuerà a minimizzare l'accaduto, affermando che la madre è cambiata, non è pericolosa e che Steffy deve stare tranquilla, non si potrà dire la stessa cosa di Liam che sa bene fino a che punto la sua 'ex Eve' può arrivare. E anche questa volta sembra proprio che non si sbaglierà! Quinn riuscirà a stupire tutti con la sua relazione con Eric?

