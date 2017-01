BELEN RODRIGUEZ / News: matrimonio e figlio con Andrea Iannone? (Oggi, 25 gennaio 2017)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SHOWGIRL PRONTA A METTERE SU FAMIGLIA CON ANDREA IANNONE? – Dopo l’ultimo, doloroso incontro con Stefano De Martino in tribunale, Belen Rodriguez è pronta a costruire un futuro con Andrea Iannone. Matrimonio in vista tra il pilota e Belen? Il pilota di motociclismo ha pomai conquistato il cuore della showgirl argentina che, dopo il divorzio dal ballerino napoletano, potrebbe decidere di allargare la famiglia e regalare al piccolo Santiago un fratellino o una sorellina. Belen Rodriguez ha già chiarito che non si sposerà mai più ma il grande amore per Andrea Iannone potrebbe convincerla a riprovarci. Dopo essere uscita allo scoperto con il pilota, la Rodriguez ha cercato di proteggere la sua nuova storia dai paparazzi. Da alcuni giorni, però, la showgirl ha ricominciato a postare sui social le foto che testimoniano il grande sentimento che la unisca a Iannone. Ad Andrea, Belen ha dedicato poche ma meravigliose parole con le quali ha mostrato al mondo quanto sia felice della sua nuova vita sentimentale. “Tu mi fai stare così bene”, ha scritto la showgirl. Belen Rodriguez, dunque, è pronta per fare le cose sul serio con Iannone? Mentre Belen si gode il suo nuovo amore, tuttavia, Stefano De Martino continua a dichiararsi single e a sfogare la sua rabbia in palestra dove si dedica al pugilato.

