BLINDSPOT 2/ Anticipazioni puntata 25 gennaio 2017: Patterson è ancora viva? Riparte la serie rivelazione con Jamie Alexander

BLINDSPOT 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 25 GENNAIO 2017: LA SERIE: - Dopo qualche mese di attesa, Blindspot 2 è pronto a ritornare con la seconda parte della stagione, nella prima serata di Premium Crime di oggi, mercoledì 25 gennaio 2017. Andrà in onda la decima puntata, dal titolo "Nor I, Nigel Aka Leg in Iron", in prima Tv assoluta. Abbiamo lasciato la nostra cara Jane in una situazione di forte pericolo, a causa della sua copertura saltata. L'ex Navy Seals dovrà quindi fare i conti con il vero volto di Sheperd e la missione dell'organizzazione Sandstorm. Il personaggio di Jamie Alexander si prepara ad una piccola rivoluzione personale, dopo aver vissuto la prima parte della stagione nella confusione più totale riguardo alla sua vera identità ed al suo passato. Non dimentichiamoci inoltre che anche Patterson, alias dell'attrice Ashley Johnson, si trova nei guai. La scoperta che Borden, il medico interpretato da Ukweli Roach, sia la vera talpa di Sheper l'ha fatta cadere dalle nuvole. Proprio quando era riuscita a risalire la china, in seguito alla morte del fidanzato David, l'analista programmatrice dovrà fare i conti con la dura realtà. Sheperd ha in serbo per lei diverse torture da mettere in atto, ma non sarà la sola villain che incontreremo in questi nuovi episodi. La task force capitanata da Weller, ovvero Sullivan Stapleton, dovrà avere a che fare anche con un noto terrorista che entrerà negli Stati Unitti per mettere in atto un attacco contro il vice Direttore della Cia. Il gruppo potrà inoltre avvalersi della presenza di Roman, difeso a spada tratta da Jane ed osteggiato da Nas. Quest'ultima infatti, deciderà di sottoporlo ad una perizia psichiatrica, solo per scoprire che è del tutto apatico e asociale.

BLINDSPOT 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 25 GENNAIO 2017, EPISODIO 10 "NOR I, NIGEL AKA LEG IN IRON" - Mentre Patterson riceve torture indicibili da Sheperd, Roman trova il modo di sottrarsi allo sguardo attento di Jane. La sorella però riesce a raggiungerlo poco dopo ed a salvarlo dagli agenti Sandstorm che intendono ucciderlo. Durante il suo intterrogatorio, Roman rivela di non ricordare nulla del passato e di non poter essere quindi utile nell'individuare Patterson. Nel frattempo, Zapata trova un messaggio criptato che proviene da uno dei rifugi di Sandstorm, riuscendo così ad arrivare a Borden. A causa del raid nella struttura, Nas verrà tuttavia destituita dal suo incarico, mentre la task force riesce a salvare Patterson appena in tempo. Tuttavia, Borden riuscirà a fuggire. Con grande sorpresa per tutti i telespettatori di Blindspot 2, Reade farà delle chiare avances a Nas, che non sembra però provare i suoi stessi sentimenti. Ancora una volta, la CIA cercherà di togliere il controllo del caso all'FBI, decidendo di prelevare Roman sotto la propria ala protettiva. Le due agenzie federali hanno infatti notoriamente due modi di agire diversi di fronte ad eventi di questo tipo. Pellington farà comunque marcia indietro e non solo deciderà di abbandonare il proposito di torturare Roman, ma sceglierà anche di restituire il lavoro a Nas. I tatuaggi di Jane ci regaleranno inoltre un evento inaspettato: quando Patterson decifrerà uno dei tanti disegni, scoprirà che ne esiste uno segreto, non visibile sul copo dell'ex ufficiale.

