BOSS IN INCOGNITO 2017 / Guido Di Stefano, il “lato umano” e “l’assenza” di Nicola Savino (puntata 24 gennaio)

GUIDO DI STEFANO, BOSS IN INCOGNITO SECONDA PUNTATA 24 GENNAIO 2017 Con la seconda puntata, Boss in incognito 2017 ci ha fatto conoscere Guido Di Stefano, patron del Maglificio Gran Sasso. L’uomo, descritto dai figli come una sorta di Peter Pan, ha mostrato tutto la sua umanità, commuovendosi nel sentire raccontare da alcuni suoi dipendenti dei periodi particolari della loro vita, certamente non facili da affrontare e superare. È certo anche che abbia potuto capire come poter migliorare il ciclo produttivo della sua azienda e qualche frase che ha pronunciato ha fatto intendere che non ci sarà andato leggero con i responsabili del suo stabilimento, in particolare per la parte relativa alla sicurezza dei dipendenti, come anche della strumentazione. Si è infatti lamentato sia delle forbici molto pesanti per il taglio dei tessuti che del tavolo troppo basso per la piegatura e l’imbustamento dei capi. C’è anche da dire questa edizione di Boss in incognito, la quarta in onda su Rai 2, è sì condotta da Nicola Savino, ma di fatto la sua è una presenza non “ingombrante”, che non disturba e facilita la visione da parte del pubblico. Rispetto al passato sono stati eliminati dei piccoli confronti tra il conduttore e il boss, specie all’inizio e alla fine della puntata, che dovevano servire a spiegare quello che l’imprenditore si aspettava dall’esperienza e quello che poi aveva “imparato” davvero dalla stessa. Il fatto che non ci siano più non sembra far mancare nulla di essenziale: sono soprattutto le vicende dei dipendenti quelle che interessano al pubblico, oltre al “lato umano” del boss. Vedremo dai dati di ascolto come saranno state accolte le vicende del Maglificio Gran Sasso e del boss Guido Di Stefano.

