CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E NEWS: MONICA ACCOGLIE UNA VECCHIA AMICA, DIANA DEL BUFALO E I COLLEGHI SUL SET (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - Nuove grane per Monica durante il prossimo appuntamento con Che Dio ci aiuti 4? Le anticipazioni relative alla quinta puntata in programma domenica 29 gennaio 2017 rivelano che al Convento di Fabriano farà capolino una vecchia amica della figlia di Valerio, insieme al suo fidanzato. Monica sarà pronta ad accoglierli con gioia, ma Suor Angela noterà subito qualcosa di strano e inizierà a sospettare che i due nascondano un segreto. I telespettatori sanno bene che la religiosa, interpretata da Elena Sofia Ricci, è impossibile da fermare quando si mette in testa una cosa: arriverà a contrariare Monica? E qual è il segreto che la coppia di amici nasconde così gelosamente? Diana Del Bufalo, che in questa quarta stagione della fiction firmata LuxVide ha preso i panni del nuovo personaggio, proprio l’altro giorno è tornata a postare alcune immagini divertenti girate proprio sul set di Che Dio ci aiuti. Cristiano Caccamo (Gabriele) e Gianmarco Saurino (Nico) sono al cospetto della sempre bellissima Francesca Chillemi (Azzurra): lei fa per avvicinarsi, mostrando il suo abito e venendo simpaticamente ignorata dai due, le cui attenzioni sono tutte rivolte alla collega. “Sul set di #chediociaiuti4, di certo non ero proprio la più gettonata!…” ha scritto ironicamente la Del Bufalo tra i commenti: chi non vede l’ora di ritrovarla in scena questa domenica? Clicca qui per vedere il video pubblicato da Diana Del Bufalo direttamente dalla sua pagina social ufficiale.

