CHI L’HA VISTO?/ Anticipazioni e casi: Elena Vergari, il terremoto del Centro Italia e le truffe romantiche (puntata oggi, 25 gennaio 2017)

CHI L’HA VISTO?, ANTICIPAZIONI PUNTATA 25 GENNAIO 2017: IL TERREMOTO DEL CENTRO ITALIA E IL CASO ELENA VERGARI - Nuovo appuntamento sul piccolo schermo di Rai 3 con Chi l’ha visto?: stasera, mercoledì 25 gennaio 2017, Federica Sciarelli condurrà una nuova puntata in prima serata. La presentatrice lascerà come sempre spazio a segnalazioni da parte del pubblico e servizi, ponendo però l’attenzione su tre argomenti centrali. Si partirà con tutti gli ultimi aggiornamenti relativi al terremoto che ha colpito il Centro Italia la scorsa settimana e che, purtroppo, ha fatto nuove vittime: il focus sarà in particolare sui soccorsi che continuano presso l’Hotel Rigopiano, sommerso da una slavina. Alcune persone, nel corso dei giorni che hanno seguito il sisma e il maltempo, sono state estratte vive dalle macerie, ma nelle ultime ore è purtroppo aumentato il numero di morti presso la struttura. Si passerà poi all’inchiesta relativa elle truffe informatiche, che ha già occupato gli appuntamenti della scorse settimane: a Chi l’ha visto? torneranno storie di donne attirate da perfetti gentleman del web, che si mostrano gentili e premurosi quando in realtà non sono altro che impostori, pronti ad ingannare. Infine, Federica Sciarelli si occuperà anche del caso di Elena Vergari, scomparsa nel 2005.

