Claudio Sona ad Avanti un altro / Il video dell'ex tronista di Uomini e Donne fa il giro del web ma qualcosa non quadra

CLAUDIO SONA AD AVANTI UN ALTRO, IL VIDEO DELL’EX TRONISTA DI UOMINI E DONNE FA IL GIRO DEL WEB – Claudio Sona, grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, è diventato uno dei volti più popolari e amati del momento. Entrato nella storia del programma di Maria De Filippi come il primo tronista gay della storia di Uomini e Donne, prima ancora di salire sul trono, Claudio Sona aveva scatenato il panico tra le donne partecipando come concorrente ad Avanti un altro. Gay dichiarato, Claudio Sona è il protagonista di un video virale in cui riscuote un grandissimo successo tra le donna, lasciando senza parole anche Paolo Bonolis. “Non so che dire, non era mai successo prima” dichiara imbarazzato Claudio. Poi, durante la sua presentazione afferma– “Comunque sono single”. Le parole dell’ex tronista, però, hanno fatto torcere il naso a chi ha seguito il trono gay di Uomini e Donne. Alcuni, infatti, hanno visto in quel “comunque sono single” la voglia di dare speranza alle sue ammiratrici. Claudio, però, ha capito di essere gay molto tempo prima della sua partecipazione ad Avanti un altro. I fans più accaniti di Claudio Sona, così, hanno reagito con ironia alle parole di Claudio che, sicuramente, in quell’occasione, preferì non parlare dei suoi gusti sessuali. Cliccate qui per vedere il post.

© Riproduzione Riservata.