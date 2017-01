Crush / Il film con Lucas Till e Crystal Reed in onda su Rai 4. La trama e il cast (Oggi, 25 gennaio)

CRUSH, IL FILM IN ONDA SU RAI 4: IL CAST (OGGI, 25 GENNAIO 2017) – Su Rai 4 in prima serata viene trasmesso il film thriller Crush. Si tratta di una pellicola del 2013 con durata di 94 minuti per la regia di Malik Bader. Il film è stato prodotto dalla casa cinematografica della Intrepid Pictures e nel cast sono presenti Lucas Till, Crystal Reed, Sarah Bolger, Caitriona Balfe e Reid Ewing.

CRUSH, IL FILM IN ONDA SU RAI 4: LA TRAMA (OGGI, 25 GENNAIO 2017) – Il protagonista è un giovane atleta, Scott (Lucas Till) giocatore in una prestigiosa scuola di calcio. Scott è un tipo molto affascinante ed è anche il principale rubacuori del suo liceo, ha insomma tutte le carte in regola per una vita felice e serena. Tuttavia un giorno mentre sta giocando rimane ferito ad un ginocchio: i controlli medici immediati danno come risultato uno stop di quasi due anni prima che il suo ginocchio possa permettergli di ritornare in campo. Nonostante il parere contrario Scott desidera fortemente tornare a giocare, ma anche suo padre si oppone quanto meno fino alla guarigione completa. Una ragazza di nome Jules (Sarah Bolger) è da sempre innamorata di lui, ma Scott è concentrato solo a voler recuperare quanto prima le condizioni fisiche ed inoltre vede Jules solo come una cara amica. Di Scott si innamora anche un’altra ragazza che studia nel suo stesso liceo, si tratta di Bess (Crystal Reed) che gli invia lettere d’amore anonime che però il ragazzo puntualmente ignora. Un giorno però Scott riceve dei complimenti non dovuti e dei voti superiori al suo rendimento da una sua insegnante, Bess ascolta la conversazione tra Scott e la signora Brown (Camille Guaty) e in seguito a delle riflessioni che fa, Scott inizia a sospettare che sia proprio Bess la sua ammiratrice segreta. Un giorno la signora Brown viene attaccata in un parco: successivamente anche Jules e lo stesso Scott vengono minacciati senza però riuscire a capire di chi si tratti. I sospetti inizialmente ricadono su Bess. Tuttavia una sera mentre Scott si sta ritirando si imbatte in una collega di Bess, Andie (Caitriona Balfe). La donna colpisce Scott e lo porta a casa tenendolo prigioniero. Quando un giorno David si presenta a casa di Andie per esprimerle i suoi sentimenti, la ragazza lo rifiuta e poi lo uccide. Anche Bess si reca a casa di Andie e dopo aver visto morto David e prigioniero Scott viene aggredita da Andie. Per fortuna arriva in aiuto dei due un amico di Bess, Jeffrey, da sempre innamorato con lei. La stalker viene consegnata alla giustizia mentre Scott e Jules si dichiarano il loro reciproco amore.

