DAL TRAMONTO ALL'ALBA 3/ Anticipazioni puntata 25 gennaio 2017: Santanico ritorna in città, quale segreto nasconde?

DAL TRAMONTO ALL'ALBA 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, mercoledì 25 gennaio 2017, Rai 4 manderà in onda due nuovi episodi della serie horror Dal tramonto all'alba 3, in prima Tv assoluta. Saranno il settimo e l'ottavo, dal titolo "La Llorona" e "Rio Sangre". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati: il team scopre che Richie (Zane Holtz) è ancora vivo, riuscendo a sottrarlo alle grinfie di una donna. Nel frattempo, Burt (Tom Savini) affronta apertamente Sex Machine, ma gli viene fatto notare che devono unire le forze per eliminare il comune nemico. Più tardi, Sex Machine nota attorno ad un'abitazione un nugolo di scorpioni, che riconduce ad una piaga collegata al regno di Xilalba. Lo sconosciuto si avvicinerà a passo spedito verso di lui, finendo poi per mordergli la mano e tranciargli di netto alcune dita. Richie invece ha un piccolo scontro con Gonzalez (Jesse Garcia), che non approva la sua lontananza per via di una donna. A sedare la situazione Seth (D.J. Cotrona), poco prima dell'arrivo di Ximena (Emily Rios), che annunccia la terrificante venuta di Amaru nel mondo. Attirati da diverse urla, il gruppo irrompe in una casa, puntando la pistola contro una donna che sta leggendo una fiaba al figlio. Quest'ultimo però è rimasto illeso, mentre almeno uno dei componenti di ogni abitazione si è trasformato in cannibale zombie. Intanto, Kate (Emily Rios) continua a manifestare la propria energia ogni volta che Amaru è a breve distanza da Richie. L'entità sa che è pericoloso, ma non intende ancora ucciderlo perché intende servirsene. Inizia tuttavia a dubitare che Brasa (Maurice Compte) si piegherà ai suoi ordini, evitando di mettere in atto la sua vendetta. Quando Dakota (Nicky Whelan) punta l'arma contro Richie, attiva la sua trasformazione ed anche quella di un agente che nasconde in realtà una forte oscurità. Più tardi, Dakota intuisce che la trasformazione dei residenti è dovuta ad una limonata che hanno bevuto: il virus è stato infatti immesso nell'acqua ed è necessario avvisare la popolazione di non bere. Al gruppo si aggiunge anche Burt, rivelando di essere ancora vivo e che l'unica strada da percorre è uccidere il messaggero. Dopo l'uccisione della creatura, i cittadini infetti ritornano normali, ma Seth viene feerito gravemente. Intanto, Brasa continua a lottare con Gonzalez ed Amaru impone a Richie di seguirlo grazie alla madre ed al bambino che ha preso in ostaggio. Nel passato, Amaru si trova all'interno di una struttura psichiatrica, di fronte ad un terapeuta che cerca di capire i suoi disturbi. La donna inizia a manifestare i primi segni di squilibrio ed una forza inaudita, riuscendo non solo a liberarsi, ma anche a sfruttare il controllo mentale di chi ha di fronte perché compia tutto ciò che vuole. Nel presente, Seth ed il resto del gruppo continuano a cercare Richie senza sosta, ma dopo diversi giorni inconcludenti, Burt decide di tirarsi indietro. E' stufo tra l'altro che detti ordini e gli ricorda che Amaru potrebbe aver già ucciso il fratello oppure averlo trasformato in uno dei suoi succubi. Intanto, Ximena e Gonzalez proseguono la loro relazione segreta, lontano dagli occhi indiscreti del resto del gruppo. Amaru invece tiene in punto Richie, che soggioga entrano nella sua mente, ma viene interrotta dall'arrivo di Seth che la mette in fuga. Anche se recupera il fratello, Seth non sa che Amaru lo ha già plagiato perché faccia il lavoro sporco al posto suo. La situazione quindi si capovolge ed è Seth a finire fra le grinfie del fratello. Intanto, Gonzalez e Ximena prendono in ostaggio Pablo (Rafi Gavron), lasciato in una struttura con l'illusione di poter cambiare il mondo. Toccando le leve giuste, riescono tuttavia a fuggire.

DAL TRAMONTO ALL'ALBA 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 25 GENNAIO 2017, EPISODIO 7 "LA LLORONA" - In un palazzo, Tanner viene visto mentre prende parte di un rituale di Xibalba, in cui viene sacrificato un Culebra uomo. I fratelli Gecko ed il resto del gruppo arrivano alla stessa struttura grazie alle informazioni di Sex Machine, con la speranza di catturare uno dei leader della setta. I loro piani sono costretti tuttavia a prendere una direzione diversa nel momento stesso in cui Amaru irromperà nella scena. Il gruppo riesce a raggiungerla al negozio di Burt ed a rinchiuderla in una cella. Intanto, Gonzalez inizia a nutrire numerosi sensi di colpa per aver ucciso Ximena, mentre il resto del gruppo mette in atto un esorcismo su Amaru per liberare Kate. Allo stesso tempo, cadono però vittima dell'arte seduttiva di un altro demone, una femmina di Raccoglitore di nome Itzpa. Attraverso alcune visioni, il gruppo viene informato riguardo all'obbiettivo della creatura di uccidere la moglie di Gonzalez. Più tardi, Amaru preleva madre e figlia, mentre Burt ucide Itzpa.

DAL TRAMONTO ALL'ALBA 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 25 GENNAIO 2017, EPISODIO 8 "RIO SANGRE" - Santanico ritorna in segreto e guarisce Carlos Madrigal, che potrebbe quindi rivelarsi un valido alleato. I fratelli Gecko ed il resto del gruppo sono invece costretti a chiedere l'aiuto di Lord Venganza, che si trova nascosta all'interno di una cella ei Culebra. Questi tasselli non potranno che ricondurre verso una minaccia più grande, un generale degli eserciti di Xibalba conosciuto come Tatuaje. Nel frattempo, Gonzalez riceverà una battuta d'arresto quando scoprirà che uno dei ranger llo ha tradito e tenta di tenerlo in ostaggio in modo tale da avere Amaru in pugno. Sfrutta quindi come esca Venganza, nel tentativo disperato di salvare moglie e figlia.

