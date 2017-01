DANCE DANCE DANCE/ Sesta puntata: diretta, concorrenti ed eliminati. Chi finirà al Dance-Off? (oggi, 25 gennaio 2017)

DANCE DANCE DANCE, SESTA PUNTATA: CONCORRENTI E COPPIE, CHI È RIMASTO IN GARA? (OGGI, 25 GENNAIO) - Sono rimaste in quattro le coppie in gara a Dance Dance Dance: il talent show dedicato al mondo della danza è pronto per tornare in scena su Fox (e Fox Life) stasera - mercoledì 25 gennaio 2017 - con la sesta puntata in programma. Diego Passoni e Andrea Delogu terranno nuovamente le redini della serata, dando spazio agli aspiranti ballerini che fino a questo momento hanno animato il palco di Dance Dance Dance: in giuria, invece, il pubblico ritroverà Luca Tommassini, Vanessa Incontrada e Timor Steffens. La settimana scorsa abbiamo assistito ad una nuova eliminazione, dopo l’uscita di scena di Mirco Bergamasco e la moglie, Ati Safavi. Più tardi, dunque, saranno in totale otto i volti ad emozionare il pubblico con una coreografia nuova di zecca: ci saranno i due attori spagnoli della serie Violetta, Clara Alonso e Diego Dominguez, i due attori Claudia Gerini e Massimiliano Vado, i due nuotatori azzurri Tania Cagnotto e Giovanni Tocci e Raniero Monaco di Lapio, attore anch’egli, con la compagna di vita, Beatrice Olla. La classifica parla chiaro: in Danger-Zone militano le coppie formate da Gerini/Vado e Tania e Giovanni: tutti e quattro dovranno dare il meglio per non finire al Dance-Off. Chi sarà in grado di conquistare i giudici a Dance Dance Dance?

DANCE DANCE DANCE, SESTA PUNTATA: CONCORRENTI E COPPIE, GLI ELIMINATI E LA SFIDA DELLA SERATA (OGGI, 25 GENNAIO) - Due le coppie fuori gara a Dance Dance Dance, alla vigilia del sesto appuntamento su Fox e Fox Life: i primi a lasciare la competizione sono stati Mirco Bergamasco e Ati Safavi, seguiti - la settimana scorsa - dai giovanissimi Chiara Nasti e Roberto De Rosa, che hanno perso al Dance-Off contro Raniero Monaco Di Lapio e la bella Beatrice. Per tutti gli altri, la competizione va avanti: stasera, mercoledì 25 gennaio 2017, la sesta puntata darà davvero del filo da torcere a tutti i partecipanti, che hanno già sperimentato che cosa significa dover salire sul palco di Dance Dance Dance da soli, senza il partner al proprio fianco. Sarà proprio questa la richiesta dei coreografi e dei giudici per il sesto appuntamento: ognuno dovrà ballare per contro proprio, rendendo poi conti degli errori e delle imprecisioni che non sfuggiranno agli occhi attenti di Tommassini, Steffens e Incontrada. Come se la caveranno, dunque, Claudia, Massimiliano, Giovanni, Tania, Clara, Diego, Raniero e Beatrice? Appuntamento alle 21.00 sul piccolo schermo di Fox.

DANCE DANCE DANCE, SESTA PUNTATA: CONCORRENTI E COPPIE, MAX E CLAUDIA COMMENTANO LA LORO ULTIMA ESIBIZIONE, VIDEO (OGGI, 25 GENNAIO) - Non hanno brillato come loro solito Claudia Gerini e Max Vado la settimana scorsa, a Dance Dance Dance: i due hanno portato in scena un tango molto sensuale, che però non è stato in grado di convincere del tutto i giudici del talent show. La presa finale, in particolare, è venuta davvero male, con uno scivolamento che anche gli occhi meno esperti non hanno potuto non notare. In un video pubblicato sulla pagina Twitter ufficiale di Dance Dance Dance, i due concorrenti sono pronti a commentare il risultato, che li ha fatti finire sul fondo della classifica, in piena Danger-Zone: Max ammette che ci sono stati ritardi che hanno rovinato la performance, mentre Claudia confessa di essersi accorta solo della sbavatura finale, e che dovrebbe rivedere l’esibizioni in video per capire che cos’altro sia andato storto. Riusciranno a riscattarsi in prime time, oggi, a Dance Dance Dance, uscendo dalla Danger-Zone? Clicca qui per vedere il video con le parole di Max Vado e Claudia Gerini direttamente dalla pagina Twitter ufficiale del programma.

br/>© Riproduzione Riservata.