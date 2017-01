DIVERSO DA CHI?/ Il film con Luca Argentero e Claudia Gerini in onda su Canale Nove

DIVERSO DA CHI?, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE: IL CAST (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - Questa sera la programmazione di Canale Nove per la prima serata propone il film commedia Diverso da chi? Si tratta di una pellicola italiana del 2009 con durata di circa 108 minuti prodotta dalla Cattleya per la regia di Umberto Catelani. Nel cast sono presenti Luca Argentero, Claudia Gerini, Filippo Nigro, Francesco Pannofino, Giuseppe Cederna e Antonio Catania. Andiamo a vedere la trama nel dettaglio.

DIVERSO DA CHI?, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE: LA TRAMA (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - Il protagonista della storia è un ragazzo di nome Piero (Luca Argentero), che vive insieme al suo fidanzato Remo (Filippo Nigro). Piero infatti oltre ad essere politicamente di sinistra si è dichiarato da sempre gay vivendo senza remore il suo amore per Remo. Piero fa parte infatti di un partito di sinistra come rappresentante degli omosessuali dal quale viene scelto per partecipare alle primarie per la carica di sindaco. L’obiettivo del suo partito è infatti cercare di sottrarre quanti più voti possibili all’altro candidato, che è il favorito, perciò nonostante le sue iniziali reticenza Piero decide di prendere parte alla cosa. Tuttavia man mano che i giorni trascorrono e il suo impegno si fa sempre più assiduo e costante, Piero e la sua squadra decidono di prendere in considerazione seriamente l’idea di essere il sindaco di quella città di provincia molto chiusa e molto lontana dalle sue convinzioni. La decisione per Piero diventa più facile da prendere in seguito alla morte improvvisa e prematura del suo sfidante, il possibile vincitore delle primarie, e così in lui si fa sempre più avanti l’idea di voler portare nella sua città quella ventata di idee innovative e allo stesso tempo progressiste. Nel pieno della campagna elettorale però il suo partito, nella composizione della possibile squadra per amministrare, decide di affiancargli come vicesindaco una donna di nome Adele (Claudia Gerini), affascinante esponente dell’ala cattolica. Adele infatti si ritiene una conservatrice a tutti gli effetti contraria alle coppie di fatto ma pienamente a favore della famiglia tradizionale. Completamente agli antipodi i due candidati portano avanti una campagna elettorale tra polemiche e piccoli scontri, tuttavia Remo troverà il modo di far andare d’accordo Adele e Piero, che pian piano inizieranno ad essere anche fisicamente attratti l’uno dall’altra meravigliando un po’ tutti, sia gli elettori che lo stesso partito, ma più di tutti Remo.

