FEDEZ CONTESTATO, VIDEO, J-AX LO DIFENDE: ALLA PRESENTAZIONE DI ''COMUNISTI COL ROLEX'' POLEMICA ALL'URLO DI PINOCCHIO (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - Scoppia nuovamente la polemica con Fedez protagonista dopo gli scambi sui social network con Marracash e Gue Pequeno degli scorsi giorni. Ieri durante la presentazione di ''Comunisti col Rolex'' alla Mondadori di Piazza Duomo Fedez è stato insultato da alcune persone che gli urlavano ''Pinocchio'' riferito proprio al termine che aveva usato Marracash in passato in riferimento al fatto che i due si sarebbero incontrati. Il rapper milanese è rimasto tutto sommato calmo di fronte a questa situazione, non allo stesso modo il suo collega J-Ax con il quale ha scritto l'album. Questi infatti si è un po' acceso e poi è stato invitato dal servizio d'ordine a salire in macchina per lasciare la splendida piazza meneghina. Subito è diventato virale il video grazie a Facebook e agli altri social network con J-Ax che inveisce nei confronti del pubblico che urlavano ''Pinocchio'' a Fedez. Clicca qui per il video e per i commenti dei follower.

FEDEZ CONTESTATO, VIDEO, J-AX LO DIFENDE: ALLA PRESENTAZIONE DI ''COMUNISTI COL ROLEX'' POLEMICA ALL'URLO DI PINOCCHIO. ECCO COSA ERA ACCADUTO CON GUE PEQUENO E MARRACASH (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - Fedez si era reso protagonista appena una settimana fa di uno scambio di commenti con Gue Pequeno e con Marracash. Tutto era partito da un'intervista in cui questi ultimi due sottolineavano al Corriere della Sera come il loro intento fosse ben diverso da quello del rapper milanese atto solo a farsi pubblicità e soldi. A Instagram Stories poi Fedez aveva affidato una seccata replica in cui sottolineava i progressi delle vendite per il prossimo tour con J-Ax e anche il fatto che sempre e comunque serviva a loro il nominarlo per farsi pubblicità. Inoltre aveva parlato poi di un incontro in cui Marracash dal vivo non avrebbe avuto poi il coraggio di dirgli nulla sull'accaduto. E' da questo che è nata la polemica legata a Pinocchio con Marracash che ha mandato in giro sui social dei fotomontaggi associando il personaggio inventato da Collodi a cui si allungava il naso dopo aver detto una bugia proprio a Fedez.

