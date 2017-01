FEDEZ E J-AX/ Comunisti col Rolex, i due rapper sbarcano a Napoli: e Chiara Ferragni? Foto (oggi, 25 gennaio 2017)

FEDEZ E J-AX, I DUE RAPPER ARRIVANO A NAPOLI, E CHIARA FERRAGNI? FOTO (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - ‘Zedef on the road’: Fedez e J-Ax - dopo la pubblicazione del nuovo album ‘Comunisti col rolex’ - sono impegnati con il loro Instore Tour che li porterà in diverse località d’Italia per presentare il disco ed incontrare i fans. Proprio qualche ora fa il rapper milanese è tornato su Instagram pubblicando una fotografia scattata in auto, ‘on the road’ appunto. Nella giornata di ieri i due artisti hanno fatta a Roma, ma la sfida continua: oggi, mercoledì 25 gennaio 2017, raggiungeranno infatti la località di Bosconfangone Nola presso Napoli e faranno capolino dalle 16.30 al Mondadori Bookstore. Fedez e J-Ax saranno impegnati fino al prossimo 6 febbraio, e faranno tappa anche nelle province e nelle città di Palermo, Catania, Brescia, Vicenza, Varese, Paderno Dugnano, Firenze, Perugia, La Spezia, Genova e Forlì Cesena. E Chiara Ferragni, nel frattempo? La famosa fashion blogger, e nuova fidanzata di Fedez, attualmente è impegnata nella capitale dell’amore, a Parigi, con un nuovo evento, come testimonia anche uno scatto condiviso con i followers sempre su Instagram. I due riusciranno a ritagliarsi qualche spazio per passare un po’ di tempo insieme, visti tutti i numerosi impegni che riempiranno i prossimi giorni? Staremo a vedere…

